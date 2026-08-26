Глава ЦРУ посетил Москву на "суперсамолете": что о нем известно и как у Путина объяснили визит

Это первое известное посещение Ретклиффом РФ в должности руководителя ЦРУ

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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прилетел в Москву на стратегическом военнотранспортном самолете C-17. Вашингтон попросил Киев прекратить удары по территории России во время визита главного разведчика Соединенных Штатов.

Директор ЦРУ посетил Москву — что известно

По данным западных СМИ, директор ЦРУ проведет в Москве встречи с официальными лицами. Журналист Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что чиновники администрации Трампа обратились в Киев с просьбой не наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России своими ракетами большой дальности и беспилотниками 24, 25 и 26 августа, когда США должны были направить самолет с чиновником в российскую столицу.

Джон Рэтклифф. Фото: x.com/DCIARatcliffe

По данным осведомленных источников, Украина согласилась. Как заявил журналист кремлевского пула Александр Юнашев, ради встречи с Рэтклиффом изменили график мероприятий главы России Владимира Путина.

Визит был коротким: самолет с директором ЦРУ приземлился в Москве около 10:00 по местному времени, а вылетел назад около 19:00. Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, прилет Рэтклиффа в Москву связан с "контактами между спецслужбами США и России". Он добавил, что "контакты главы ЦРУ Рэтклиффа и Путина не планировались".

Почему Рэтклифф прилетел в Москву на стратегическом военно-транспортном самолете C-17

Для визита Рэтклиффа в Москву США использовали самолет C-17 Globemaster III, предназначенный для стратегических перевозок, пишет Defense Express. Воздушное судно может перевозить 77,5 тонн груза и способно пролететь без дозаправки около 4400 км (имея на борту 75 тонн груза).

C-17 Globemaster III. Фото: boeing.com

США используют этот самолет, когда аэродром запланированной посадки опасен. В частности, именно он перевозил американских высокопоставленных чиновников в Афганистан. Это связано, в том числе и с оснащением самолета средствами противодействия зенитным ракетам.

Кроме того, этот борт выбирают, когда требуется перевозка транспорта для делегации. Вероятно, так было в этот раз — в Москве был замечен кортеж дипломатических автомобилей в сопровождении полиции. C-17 способен перевозить около десятка автомобилей. Единственное логическое объяснение, почему для делегации не использовали транспорт посольства США в России — вопрос безопасности.

Что известно о C-17 Globemaster III

Как указано на сайте Boeing, C-17 Globemaster III – это высокоплановый четырехмоторный транспортный самолет, доставляющий большое оборудование, припасы и войска непосредственно на небольшие аэродромы в любую точку мира. Борт проверен "в каждой крупной операции с 1990-х годов".

C-17 Globemaster III проверен в военных операциях. Фото: boeing.com

C-17 объединяет возможности дальних перевозок со способностью использовать короткие взлетно-посадочные зоны, доставлять негабаритные грузы и дозаправляться в воздухе. Самолет предназначен для тактических авиаперевозок, стратегических доставок и гуманитарной помощи.

C-17 Globemaster III эксплуатируют многие страны. Фото: boeing.com

В настоящее время по всему миру эксплуатируется 275 самолетов C-17. Крупнейшим заказчиком является ВВС США, 223 борта размещены на 12 их базах. Кроме того, C-17 Globemaster III используют Великобритания, Австралия, Канада, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и 12 стран-членов стратегических воздушных перевозок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент США Дональд Трамп мог отправить в Москву Джона Рэтклиффа, известного своей "ястребиной" позицией. К чему это может привести.