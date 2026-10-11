Без такси, пиццы и ботоферм: прилет по "Яндексу" отправил россиян в вынужденный цифровой детокс

Сбои затронули также Беларусь, Казахстан и не только

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После ночного удара по дата-центру "Яндекса" в ночь на 11 октября в российском городе Владимир его работа остановилась. В результате доступ к многочисленным сервисам потеряли не только россияне, но и жители Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

"Телеграф" рассказывает о последствиях атаки. Ночью украинские беспилотники ударили по ДЦ "Яндекса" во Владимире, возник пожар. В компании заявили, что инфраструктура получила повреждения, а работу объекта полностью остановили.

После этого прекратили работу более 80 ключевых сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. От заказа такси и доставки еды до вычислительных и сетевых мощностей, баз данных и хранилищ, ИИ-сервисов, среди которых YandexGPT API, а также инструменты для разработчиков и бизнеса. Перебои фиксируются от Москвы до Дальнего Востока.

В частности в России "легли"

Яндекс Такси (заказ такси)

Яндекс Еда (заказ еды)

Яндекс Go (транспортировка и доставка)

Яндекс Пэй (платежный сервис)

Магнит (приложение популярного супермаркета)

Голосовой помощник Алиса

Вкусно и точка (доставка еды)

Додо пицца (заказ пиццы)

Яндекс Телемост (онлайн-сервис для видеоконференций, групповых звонков и обмена сообщениями)

и многие другие сервисы

Кроме того, российские СМИ сообщают о недоступности сайта аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) и сбоях в государственной ветеринарной системе "Меркурий". Также возникли перебои с доступом к игре War Thunder. Это популярная бесплатная онлайн игра, посвященная боевой технике XX–XXI веков.

Удар по "Яндексу" задел страны, дружественные с РФ

Проблемы также возникли в работе сервисов в Сербии, Казахстане, Кыргызстане, Белоруссии и Армении. Жители не могут вызвать такси и заказать еду.

Трафик ботов упал почти до нуля

Как сообщает блогер Игорь Лаченков, трафик ботов из сети "Яндекса" упал почти до нуля после атаки на дата-центр во Владимире. Это уже третья атака на дата-центры "Яндекса" с 8 октября.

Сколько всего дата-центров у "Яндекса"

Блогер Роман Шрайк рассказал, что во Владимире расположены два больших ДЦ "Яндекса", которые находятся рядом. Пока неясно, атакован один из них или оба.

Всего у "Яндекса" шесть дата-центров (мощность, МВт):

Калуга (63) — атаковано 9 октября

Владимир (2*40) — атаковано 11 октября

Сасово (12) — атаковано 8 октября

Мытищи (4)

Ивантиевка (4)

Это уже третья атака на российский "Яндекс"

8 октября беспилотники атаковали станкостроительный завод "Саста" в Рязанской области, на территории которого находится дата-центр "Яндекс". Его инфраструктура пострадала, возникли перебои.

На следующий день, 9 октября, часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала в результате атаки беспилотников. Несколько модулей ДЦ были полностью выведены из строя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолет главы России Владимира Путина 9 октября не мог сесть в Москве из-за украинских дронов. Четыре борта летного отряда "Россия" вынуждены были кружить в зоне ожидания рядом с Москвой.