Без таксі, піци та ботоферм: приліт по "Яндексу" відправив росіян у вимушений цифровий детокс

Збої зачепили також Білорусь, Казахстан та не тільки

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Після нічного удару по дата-центру "Яндекса" в ніч на 11 жовтня, у місті Владимир, його робота зупинилася. В результаті доступ до численних сервісів втратили не лише росіяни, але також жителі Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

"Телеграф" розповідає про наслідки атаки. Вночі українські безпілотники вдарили по ДЦ "Яндекса" у Владимирі, виникла пожежа. У компанії заявили, що інфраструктура зазнала пошкоджень, а роботу об’єкта повністю зупинили.

Після цього припинили працювати понад 80 ключових сервісів, якими щодня користуються мільйони росіян. Від замовлення таксі та доставки їжі, до обчислювальних та мережевих потужності, баз даних і сховищ, ШІ-сервісів, серед яких YandexGPT API, а також інструменти для розробників і бізнесу. Перебої фіксуються від Москви до Далекого Сходу.

Зокрема в Росії "лягли"

Яндекс Такси (замовлення таксі)

Яндекс Їжа (замовлення їжі)

Яндекс Go (транспортування та доставка)

Яндекс Пей (платіжний сервіс)

Магнит (додаток популярного супермаркета)

Голосовий помічник Аліса

Вкусно и точка (доставка їжі)

Додо пицца (замовлення піци)

Яндекс Телемост (онлайн-сервис для відеоконференцій, групових дзвінків та обміну повідомленнями)

та багато інших сервісів

Крім того, російські ЗМІ повідомляють про недоступність сайту аеропорту Пулково (Санкт-Петербург) та збої в державній ветеринарній системі "Меркурій". Також виникли перебої з доступом до гри War Thunder. Це популярна безплатна онлайн-гра, присвячена бойовій техніці XX–XXI століть.

Удар по "Яндексу" зачепив країни, дружні до РФ

Проблеми також виникли в роботі сервісів в Сербії, Казахстані, Киргизстані, Білорусі та Вірменії. Жителі не можуть викликати таксі та замовити їжу.

Трафік ботів впав майже до нуля

Як повідомляє блогер Ігор Лаченков, трафік ботів із мережі "Яндекса" впав майже до нуля після атаки на дата-центр у Владимирі. Це вже третя атака на дата-центри "Яндекса" з 8 жовтня.

Скільки всього дата-центрів має "Яндекс"

Блогер Роман Шрайк розповів, що у Владимирі розташовано два великі ДЦ "Яндекса", які знаходяться поруч. Поки неясно, атакований один з них, чи обидва.

Всього у "Яндекса" шість дата-центрів (потужність, МВт):

Калуга (63) — атаковано 9 жовтня

Владимир (2*40) — атаковано 11 жовтня

Сасово (12) — атаковано 8 жовтня

Митищі (4)

Івантіївка (4)

Це вже третя атака на російський "Яндекс"

8 жовтня безпілотники атакували верстатобудівний завод "Саста" в Рязанській області, на території якого знаходиться дата-центр "Яндекс". Його інфраструктура постраждала, виникли перебої.

Наступного дня, 9 жовтня, частина інфраструктури дата-центру "Яндекса" в Калузі постраждала внаслідок атаки безпілотників. Кілька модулів ДЦ було повністю виведено з ладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак глави Росії Володимира Путіна 9 жовтня не міг сісти в Москві через українські дрони. Чотири борти льотного загону "Росія" змушені були кружляти у зоні очікування поряд із Москвою.