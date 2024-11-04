"Лукашенко — ходячее ИПСО": дипломат объяснил, присоединится ли Беларусь к войне против Украины

Из страны вывезены боеприпасы, бронетехника, оружие

Хотя глава России использует самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как "ходячее ИПСО", у армии Беларуси нет потенциала для участия в войне против Украины. Кроме того, сами белорусы, в большинстве своем, не хотят воевать.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал украинский политик, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный: Встречи Трампа с Путиным бояться не стоит, а решение об ударах вглубь России уже принято — дипломат Бессмертный.

"На самом деле сам по себе Лукашенко — это ходячее ИПСО, это уже оружие. Собственно этим оружием Путин и стреляет. У Лукашенко всего-навсего 50 тысяч всех военных. Армия срочная в Беларуси — это как потешные войска. Они могут там ездить на спортивные соревнования. Но что касается их боеспособности, то они неликвидны в этом плане. И это надо понимать. Поэтому на сегодняшний день из Беларуси вывезены боеприпасы, бронетехника, оружие. Остались некоторые ракетные комплексы, которые ограничены в количестве. Да и белорусы не хотят воевать, кроме подписывающих контракты", — пояснил он.

Бессмертный добавил, что Путин использует Лукашенко для формирования дискурса. Белорусский политик и дальше будет делать яркие заявления, чтобы взрывать информационное пространство.

"Это то, что в этом случае будет использоваться. И не только в отношении Украины. Я уже давно говорю, что надо опасаться и полякам, и литовцам, и латышам. Потому что Беларусь – это такой привязанный к берегу крейсер, которым Путин распоряжается так, как считает необходимым с точки зрения проявления агрессии по отношению к соседним государствам", — резюмировал дипломат.

Как сообщал "Телеграф", недавно Лукашенко заявил, что страны Запада якобы изменили свою позицию по войне России против Украины. По его словам, они якобы готовы договариваться "на ничью".