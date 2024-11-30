В Беларуси на полном ходу загорелся поезд (фото, видео)

Пассажиры покинули вагон самостоятельно

Вечером 30 ноября в Беларуси загорелся дизель-поезд двухвагонной компоновки. Происшествие произошло на перегоне "Гуды-Бастуны" возле деревни Жирмуны (Гродненская область).

Об этом пишет пресс-служба белорусского МЧС. Отмечается, что пожар произошел в головном вагоне.

"Выяснилось, что в пути следования произошло возгорание в дизельном помещении поезда. В вагонах находились 18 человек, из них 15 пассажиров, билетный кассир, машинист и помощник машиниста, которые покинули состав самостоятельно, не пострадали", — говорится в сообщении.

На тушение пожара ушло примерно полчаса, однако людей к месту назначения пришлось развозить автомобильным транспортом.

Причины воспламенения пока не называются, задержек по маршруту не было.

Как сообщалось ранее, в Одессе в ночь на 29 ноября загорелся клуб "True man", который расположен на пляжном комплексе "Аркадия". Пожар длился всю ночь, а здание практически полностью выгорело. Пожарные работали на месте практически всю ночь и теперь рассматривают две основные версии произошедшего — короткое замыкание и умышленный поджог.