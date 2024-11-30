У Білорусі на повному ходу загорівся потяг (фото, відео)

Пасажири залишили вагон самостійно

Увечері 30 листопада в Білорусі спалахнув дизель-поїзд двовагонного компонування. Подія сталася на перегоні "Гуди-Бастуни" біля села Жирмуни (Гродненська область).

Про це пише пресслужба білоруського МНС. Зазначається, що пожежа сталася у головному вагоні.

"З’ясувалося, що в дорозі сталося загоряння в дизельному приміщенні поїзда. У вагонах перебувало 18 осіб, з них 15 пасажирів, квитковий касир, машиніст і помічник машиніста, які залишили поїзд самостійно, вони не постраждали", — йдеться у повідомленні.

На гасіння пожежі пішло близько пів години, проте людей до місця призначення довелося розвозити автомобільним транспортом.

Причини займання поки що не називаються, затримок за маршрутом не було.

Як повідомлялося раніше, в Одесі в ніч на 29 листопада спалахнув клуб "True man", який розташований на пляжному комплексі "Аркадія". Пожежа тривала всю ніч, а будівля практично повністю вигоріла. Пожежники працювали на місці практично всю ніч і тепер розглядають дві основні версії події — коротке замикання та навмисний підпал.