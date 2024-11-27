Путина ждал "украинский сюрприз" в Казахстане (видео)

Флаг Украины появился на здании "Астана Опера" и в других местах

Глава РФ Владимир Путин в среду, 27 ноября, прибыл в Казахстан. Однако там его встретили украинскими флагами.

Соответствующее видео было обнародовано в telegram-канале Nexta. Отмечается, что флаг заметили на здании "Астана Опера", который расположен в нескольких кварталах от президентского дворца.

При этом пользователи сети говорят, что украинские флаги видели и в других местах.

На фоне этого в казахских СМИ появились сообщения о том, что флаг на экранах появился из-за хакерской атаки, однако местные власти информацию пока не комментируют.

Пользователи сети в свою очередь пошутили, что на самом деле это национальные цвета Казахстана и Путину необходимо к этому привыкать. Некоторые из них отметили, что многие казахи слышали заявления российских чиновников о том, что "Казахстан будет следующим", а потому имеют весьма проукраинскую позицию.

С начала российского вторжения официальный Казахстан придерживается подчеркнуто нейтральной позиции. Страна часто демонстрировала свое несогласие с действиями россиян, однако близость к стране-агрессору делает риторику более осторожной.

Казахстан также является частью ОДКБ — российского аналога НАТО. Кроме того, россияне уже вводили туда войска для подавления протестов в январе 2022 года, что местные оппозиционеры назвали оккупацией.

Как сообщалось ранее, в сентябре президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев поддержал бразильско-китайский "мирный план" по завершению российской войны в Украине. Этот план ранее критиковал украинский президент Владимир Зеленский.