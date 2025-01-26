Лукашенко заявив, коли в Білорусі з’являться ракети "Орєшнік"

За його словами, ракети з’являться вже скоро

Глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російські ракети "Орєшнік" можуть бути найближчим часом розгорнуті в його країні.

Як повідомляють російські Telegram-канали, це може статися "з дня на день". За словами Лукашенка, ракети можуть розмістити ближче до російського Смоленська.

"Потрібна певна відстань. Погано, коли твої об’єкти ураження дуже близькі. Але й коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести. Тому я розглядаю десь біля Росії. Тим більше це ж спільна зброя", — заявив Лукашенко. Він додав: для Білорусі буде достатньо одного такого ракетного комплексу, щоб убезпечити всю територію країни.

Що таке "Орєшнік"

Ракета є модифікацією PC-26 і теоретично може бути збита комплексами Patriot та SAMP/T. За даними з відритих джерел, вона обладнана багатоцільовими боєголовками індивідуального наведення (Головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення — РГЧ ІН).

Носій несе кілька боєголовок, кожна з яких може бути орієнтована на певне місце. Таким чином, одна балістична ракета здатна завдати масштабного удару.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на виборчій дільниці в Білорусі, куди прийшов Олександр Лукашенко, не обійшлося без курйозів.