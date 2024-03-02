Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий о то, что означает встреча Виктора Орбана с Дональдом Трампом и как это повлияет на помощь Украине от США

Намеченная на ближайшее время встреча венгерского премьера Орбана с бывшим американским президентом Трампом, который надеется вернуться в Белый дом, вполне логична в стиле их риторики о необходимости создания некого консервативного фронта на Западе.

Плюс – у Трампа есть избиратели венгерского происхождения. Еще один бонус – показать, что он не изгой в Европе, как его часто пытаются представить в демократической прессе.

Вряд ли итоги этого рандеву как-то повлияют на процессы выделения/не выделения помощи Украине от американских парламентариев.

Что касается поддержки Украины, демократы уже пошли определенные компромисс с республиканцами, уменьшив сумму чисто финансовой помощи (прямые вливания в наш бюджет урезали почти на 4 млрд). Именно такой вариант законопроекта прошел Сенат. Но республиканцы нижней палаты требуют еще больших уступок, в том числе в ракурсе миграционного законодательства. А Байден на это идти просто не может. Потому всё продолжает "висеть".

При этом Белый дом постоянно давит республиканцев, в том числе упирая на моральные аспекты, на их ответственность за то, что ВСУ вынуждены отступать, что россияне давят по всему фронту. Американская пресса то и дело пишет, что через пару месяцев фронт вообще может посыпаться из-за того, что США тормозят помощь.

Но предсказать что-либо по поводу выделения/не выделения нам необходимых средств в обозримом будущем крайне сложно. Очень уж всё увязло во внутриполитической борьбе.

Если бы Байден был популярнее Трампа, он бы мог пойти на новые уступки. Но у него с рейтингом всё плохо. А пойти на уступки в ракурсе ужесточения миграционного законодательства, это выстрел себе в ногу. Выборы он тогда точно проиграет.