Россиянин производил оружие массового поражения в США, его задержала полиция

Житель Филадельфии уже был на испытательном сроке после инцидента в 2020 году, когда в его доме нашли коммерческие фейерверки

Гражданин России обвиняется в изготовлении оружия массового поражения в его доме в Филадельфии. Речь идет о Евгении Садрисламове.

Об этом сообщает издание The Telegraph. Журналисты отметили, что в собственности мужчины была изъята взрывчатка весом более 50 фунтов, которая, по словам властей, могла "сравнять с землей целый квартал" и привести к "большой трагедии".

Как сообщает Fox 29 News, в пятницу вечером пожарные были вызваны на место после того, как получили сообщение о дыме из гаража дома Садрисламова. Мужчину и женщину спасли из дома и оказали помощь на месте происшествия. О пострадавших не сообщается.

Джеймс Келли III, заместитель комиссара полиции Филадельфии, заявил, что в подвале и гараже была найдена "лаборатория по производству взрывчатки", включая материалы для изготовления зажигательных устройств.

"Мы действительно избежали великой трагедии, — сказал он.

27-летний Садрисламов был обвинен в хранении оружия массового уничтожения, поджоге, неосторожном создании опасности и связанных с этим преступлениях.

По словам официальных лиц, он находится под стражей. Предварительное слушание намечено на 22 октября.

Житель Филадельфии уже был на испытательном сроке после инцидента в 2020 году, когда в его доме обнаружили коммерческие фейерверки. Прокуроры заявили, что этот инцидент был "явным обострением" его предварительной судимости.

"Сегодня нам посчастливилось говорить об обвиняемом, обвиняемом лишь в том, что он создал опасность для себя, своей семьи и своего соседства своей незаконной лабораторией взрывчатки", — сказал Эрик ДеГри, специальный агент Бюро по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывов веществ.

Он добавил, что господин Садрисламов мог убить себя и свою семью, повлекши "травмы, смерть и разрушение" своим соседям.

"Это представляло огромную опасность для общины, в доме была взрывчатка, которая могла разрушить целый квартал", — сказала Анджела Бреннан, помощник окружного прокурора.

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