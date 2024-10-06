Была 10-я неделя: девушка Павла Дурова потеряла ребенка (фото)

По словам Вавиловой, сердце ребенка перестало биться из-за сильного стресса

Россиянка Юлия Вавилова, которую в августе вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым задержали в Париже правоохранительные органы, была беременна, однако из-за сильного стресса потеряла ребенка.

Об этом пара поделилась в личных каналах в мессенджере. По словам Вавиловой, она узнала о беременности 25 августа, но уже 4 октября врачи сообщили, что сердце ребенка перестало биться. На следующий день была проведена операция по прерыванию замершей беременности. Дуров отметил, что ему с Вавиловой все еще трудно осознать произошедшее, но вместе они справятся с этим.

"Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя. 5 октября — день операции. Все было быстро, почти без физической боли. Теперь пора исцеляться. Нам удалось справиться со многим сразу. Но для малыша это было слишком", — написала спутница Дурова.

Напомним, что 24 августа в парижском аэропорту был задержан Павел Дуров вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой. Ее и охранника Дурова допросили, после чего отпустили, но изъяли их телефоны для проведения экспертизы.

Французские власти выдвинули ему ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и тому подобное.

Сам миллиардер уже является многодетным отцом. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о матери его 3 детей Ирине Болгар.