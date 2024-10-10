Росіянин виготовляв зброю масового ураження у США, його затримала поліція

Мешканець Філадельфії вже був на випробувальному терміні після інциденту у 2020 році, коли в його будинку знайшли комерційні феєрверки

Громадянина Росії звинувачують у виготовленні зброї масового ураження у його будинку у Філадельфії. Мова йде про Євгенія Садрисламова.

Про це повідомляє видання "The Telegraph". Журналісти зазначили, що у власності чоловіка було вилучено вибухівку вагою понад 50 фунтів, яка, за словами влади, могла "зрівняти з землею цілий квартал" і призвести до "великої трагедії".

Як повідомляє Fox 29 News, у п’ятницю ввечері пожежники були викликані на місце після того, як отримали повідомлення про дим із гаража будинку Садрисламова. Чоловіка та жінку врятували з дому та надали допомогу на місці події. Про постраждалих не повідомляється.

Джеймс Келлі III, заступник комісара поліції Філадельфії, заявив, що в підвалі та гаражі було знайдено "лабораторію з виробництва вибухівки", включаючи матеріали для виготовлення запальних пристроїв.

"Ми справді уникли великої трагедії, — сказав він.

27-річного Садрисламова звинуватили у зберіганні зброї масового знищення, підпалі, необережному створенні небезпеки та пов’язаних з цим злочинах.

За словами офіційних осіб, він перебуває під вартою. Попереднє слухання заплановане на 22 жовтня.

Мешканець Філадельфії вже був на випробувальному терміні після інциденту у 2020 році, коли в його будинку знайшли комерційні феєрверки. Прокурори заявили, що цей інцидент був "явним загостренням" його попередньої судимості.

"Сьогодні нам пощастило говорити про обвинуваченого, якого звинувачують лише в тому, що він створив небезпеку для себе, своєї родини та свого сусідства своєю незаконною лабораторією вибухівки", — сказав Ерік ДеГрі, спеціальний агент Бюро з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин.

Він додав, що пан Садрисламов міг убити себе та свою родину, спричинивши "травми, смерть і руйнування" своїм сусідам.

"Це становило величезну небезпеку для громади, у будинку була вибухівка, яка могла зруйнувати цілий квартал", — сказала Анджела Бреннан, помічник окружного прокурора.

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