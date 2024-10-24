"Напоминание Путину": Байден подтвердил 20 миллиардов для Украины и сделал заявление

Россия не победит в этой войне и заплатит полную цену за свою агрессию

Президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и напоминает так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.

Заявление Байдена опубликовал Белый Дом 23 октября. Отмечается, что предоставление кредита – путь, который позволит срочно дать Украине деньги, которые не будут взяты из кармана налогоплательщиков в США.

"Другими словами, Украина может получить помощь, в которой она нуждается сейчас, без обременения налогоплательщиков. Эти кредиты поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. И наши усилия дают понять: тираны будут отвечать за вред, который они наносят", — сказал он. Байден.

Президент США добавил, что предоставление кредита – знак провала стратегии Путина. Россия не победит в этой войне и заплатит полную цену за свою агрессию, поскольку тираны и агрессоры всегда должны платить за свои поступки.

"Победит народ Украины. Это еще одно напоминание Владимиру Путину, что мир объединился вокруг Украины – и Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 будут продолжать стоять с ней на каждом шагу", – резюмировал Байден.

Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены в качестве финансовой помощи. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов по сверхприбылям от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около $2,93 млрд.). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.