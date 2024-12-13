В США мужчина решил спрятаться от полиции в дымоходе, но все закончилось печально (видео)

Правонарушитель был задержани и его ждет суд

В Америке 33-летний Роберт решил спрятаться вместе с другим подозреваемым на крыше, пока офицеры проводили обыск в его доме. Мужчина проявил "смекалку" и залез в дымоход, где благополучно застрял.

Инцидент произошел в штате Массачусетс. Об этом сообщает издание "Metro".

Известно, что 33-летний житель США решил скрыться от полицейских на крыше дома. Его подельник при этом успел запрыгнул в припаркованную машину и скрыться. Не найдя лучшего решения мужчина решил запрыгнуть в думоход и застрял там.

Его крики услышал человек выгуливающий собаку и сообщил об этом полицейским.

Команда полицейских отправилась "на разведку" и направила лучи своих фонарей в дымоход, где виднелась голова предполагаемого преступника.

Офицеры не смогли самостоятельно освободить его, поэтому они вызвали пожарных. К счастью, спасательная операция прошла успешно.

Удивительно, но подозреваемый не пострадал. Позже он был арестован и взят под стражу. У него были обнаружены наркотические вещества, а также его обвинили в неповиновении представителям властей.

Также была арестована и девушка, которой ранее удалось скрыться. Ее также обвиняют в хранении наркотиков.

Всех задержанных ожидает суд.

Напомним, Украина и Польша ликвидировали наркокартель. Правоохранители изъяли синтетический опиоид метадон в количестве, равном смертельным дозам для почти 4 миллионов человек.

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