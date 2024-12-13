У США чоловік вирішив сховатися від поліції в димоході, але все закінчилося сумно (відео)

Правопорушник був затриманий і на нього чекає суд

В Америці 33-річний Роберт вирішив сховатись разом з іншим підозрюваним на даху будинку, допоки офіцери проводили обшук у його будинку. Чоловік зненацька проявив "сміливість" і сховався в димарі, де благополучно застряг.

Інцидент стався у штаті Массачусетс. Про це повідомляє видання "Metro".

Відомо, що 33-річний мешканець США вирішив втекти від поліцейських та сховатися на даху будинку. Його поплічник при цьому встиг застрибнув у припарковану машину і втекти. Не знайшовши кращого рішення, чоловік вирішив застрибнути в думохід і застряг там.

Його крики почув чоловік, що вигулював собаку і повідомив про це поліцейським.

Команда поліцейських вирушила "на розвідку" і направила промені своїх ліхтарів у димар, де виднілася голова передбачуваного злочинця.

Офіцери не змогли самостійно звільнити його, тож вони викликали пожежників. На щастя, рятувальна операція пройшла успішно.

Дивно, але підозрюваний не постраждав. Пізніше його було заарештовано і взято під варту. У нього було виявлено наркотичні речовини, а також його звинуватили у непокорі представникам влади.

Також було заарештовано і дівчину, якій раніше вдалося втекти. Її також звинувачують у зберіганні наркотиків.

На всіх затриманих чекає суд.

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