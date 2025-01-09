Джо Байден впервые стал прадедом: кто его осчастливил и как назвали ребенка

У действующего президента США семь внуков

Американский президент Джо Байден, несмотря на пережитую личную трагедию, обзавелся большой семьей. А в среду, 8 января, стало известно, что глава государства впервые стал прадедушкой.

"Телеграф" решил узнать, кто родил правнука Джо Байдену и как назвали малыша. Известно, что в истории США впервые действующий президент стал прадедом.

Джо Байден стал прадедушкой

На конференции, которая проходила в Калифорнии, президент США сообщил радостную новость — его старшая внучка Наоми Байден стала мамой. О своей беременности она сообщила в ноябре 2024 года и в среду, 8 января, родила мальчика.

Первого правнука Джо Байдена назвали Уильям Бреннон Нил IV в честь брата его отца, который погиб в 19 лет в результате ДТП. Других деталей пока неизвестно.

Джо Байден держит своего правнука

Отметим, что президент США имеет большую семью. У Джо Байдена от первого брака родилось трое детей, но его супруга и дочь Наоми погибли в аварии, а в 2015 году от рака скончался старший сын Джозеф Бо Байден, у него осталось двое детей.

У президента остался младший сын Хантер Байден, который подарил ему пятерых внуков. Одно из них является новоиспеченная мама Наоми Байден, которая в 2022 году вышла замуж за Питера Нила в Белом доме.

Свадьба внучки Джо Байна, Фото: Getty Images

От второго брака с Джилл Байден у президента родилась дочь Эшли. В 2012 году она вышла замуж за пластического хирурга Говарда Крейна, но детьми пара пока не обзавелась.

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