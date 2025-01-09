Джо Байден вперше став прадідом: хто його ощасливив і як назвали дитину

У чинного президента США сім онуків

Американський президент Джо Байден, попри пережиту особисту трагедію, має велику родину. А в середу, 8 січня, стало відомо, що глава держави вперше став прадідусем.

"Телеграф" вирішив дізнатися, хто народив правнука Джо Байдену та як назвали малюка. Відомо, що в історії США вперше чинний президент став прадідом.

Джо Байден став прадідусем

На конференції, що проходила у Каліфорнії, президент США повідомив радісну новину – його старша онука Наомі Байден стала мамою. Про свою вагітність вона повідомила у листопаді 2024 року, а у середу, 8 січня, народила хлопчика.

Першого правнука Джо Байдена назвали Вільям Бреннон Ніл IV на честь брата його батька, який загинув у 19 років унаслідок ДТП. Інших деталей поки що невідомо.

Джо Байден тримає свого правнука

Зазначимо, що президент США має велику родину. У Джо Байдена від першого шлюбу народилося троє дітей, але його дружина та дочка Наомі загинули в аварії, а у 2015 році від раку помер старший син Джозеф Бо Байден, у нього залишилося двоє дітей.

У президента залишився молодший син Хантер Байден, який подарував йому п’ятьох онуків. Одна з них і є Наомі Байден, яка стала новоспеченою мамою. У 2022 році дівчина вийшла заміж за Пітера Ніла в Білому домі.

Весілля внучки Джо Байна, Фото: Getty Images

Від другого шлюбу з Джил Байден у президента народилася дочка Ешлі. У 2012 році вона одружилася з пластичним хірургом Говардом Крейном, але дітей у пари поки немає.

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