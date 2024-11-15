Популярная модель и внучка знаменитости СССР: как выглядит молодая красотка Элизабет Пипко из команды Трампа

Девушка поддерживает Трампа с 2016 года

Новоизбранный президент США Дональд Трамп занимается формированием новой команды, которую представит в январе 2025 года. Помимо Тулси Габбард, известной скандальными заявлениями о войне, в нее может войти и 29-летняя бывшая модель, писательница и активистка Элизабет Пипко.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит девушка и что о ней известно. Мы узнали, делала ли Элизабет заявления о войне в Украине.

Кто такая Элизабет Пипко и как выглядит

29-летняя Элизабет Пипко — новое имя в команде Трампа, которое вызвало в сети бурное обсуждение. Дело в том, что девушка более известна как модель таких популярных глянцев как Maxim, Sports Illustrated, Grazia, Esquire и других. С 17 лет она активно развивалась в этом направлении, а также издала три книги и стала активисткой в еврейской общине Америки.

Элизабет Пипко построила успешную карьеру в моделинге

Известно, что Элизабет родилась в Нью-Йорке, у ее дедушки еврейские корни, а родственники — выходцы из Минска (Беларусь). Ее дедушка Мак Клионский был известным художником, одним из лучших портретистов XX века на территории СССР, а впоследствии в США. Его работы украшают коллекции Национальной галереи в Вашингтоне и Государственного русского музея в Санкт-Петербурге. В 1974 году он с семьей уехал из СССР.

Сама Пипко в детстве занималась фигурным катанием, но из-за травмы в подростковом возрасте ушла из спорта. Девушка построила успешную карьеру в моделинге, а также с отличием окончила Harvard Extension School в Гарвардском университете и получила степень магистра наук в Пенсильванском университете.

Элизабет Пипко окончила Гарвард

Политическая карьера Элизабет Пипко

Девушка рассказывала, что подвергалась буллингу и жаловалась на антисемитизм в отношении студентов-евреев в американских учебных заведениях. В 2015 году Элизабет начала свою политическую карьеру с волонтерства в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа.

Элизабет Пипко начала политическую карьеру в 2015 году

Пипко запустила платформу памяти жертвам Холокоста Lest People Forget и попала в список журнала Algemeiner Journal, куда вошли 100 человек, оказавших позитивное влияние на жизнь евреев. Также экс-модель стала основательницей движения The Exodus Movement, направленное на борьбу с антисемитизмом и на то, чтобы "приблизить" взгляды евреев, живущих в США, к республиканцам.

Элизабет Пипко издала три книги

Элизабет говорила, что подвергалась травле из-за своей поддержки политики Трампа, потому что в модельном бизнесе "консервативные взгляды были далеки от мейнстрима". Однако своим примером она хотела показать, что молодым девушка везде открыта дорога.

Элизабет Пипко может стать пресс-секретарем Трампа

Бывшая модель замужем за Дарреном Сентинелло, с которым познакомилась в 2016 году во время предвыборной компании Трампа. Детей в пары нет.

В феврале 2022 года, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, Элизабет Пипко в интервью Fox News заявила, что "атака на демократию где-либо — это атака на демократию везде".

Элизабет Пипко замужем за Дарреном Сентинелло

В мае текущего года Элизабет стала пресс-секретарем Нацкомитета Республиканской партии США, а после Трампа на выборах, она может стать его спикером. Девушка часто появляется на светских мероприятиях и считает себя воплощением американской мечты.

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