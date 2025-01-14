Путин не в восторге. Трамп рассказал, когда встретится с лидером Кремля и о чем будут говорить

В завершении войны есть только одна стратегия

Будущий президент США Дональд Трамп планирует "очень быстро" встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным, ведь завершение войны в Украине зависит именно от него.

Как пишет Reuters, ссылаясь на заявление Трампа, он не уточнил, когда именно состоится эта встреча и планируется ли схожий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Рассказывая о стратегии завершения войны, Трамп подчеркнул: "Ну есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он слишком в восторге от того, как все пошло, потому что это пошло не совсем хорошо для него".

Будущий президент штатов уверен, что Путину, как и Трампу, не терпится встретиться как можно скорее, чтобы закрыть вопрос с завершением войны в Украине.

"Я бы сделал это раньше, но… нам нужно попасть в офис. Для некоторых вещей мы должны быть там", – добавил Трамп.

Напомним, что, по данным СМИ, Трамп в первый день президентства хочет подписать рекордное количество указов — более 100. Они будут касаться вопроса депортаций незаконных мигрантов, безопасности границ и ряда других политических приоритетов. Об амбициозных планах Трампа стало известно во время его личной встречи с сенаторами от Республиканской партии в Капитолии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Трамп обрушит экономику России и от чего это зависит.