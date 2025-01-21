"Да поможет нам Бог": интересные обложки европейских СМИ об инаугурации Трампа

Некоторые издания не стеснялись в высказываниях

После инаугурации президента США Дональда Трампа большинство европейских СМИ поместили это событие на первую полосу. Однако некоторые избрали провокационные заголовки и фото.

"Телеграф" собрал самые интересные обложки европейских изданий, приуроченных к инаугурации Трампа.

The Daily Telegraph поместил на первую полосу фото счастливого танцующего Трампа с надписью "Я вернулся, крошка!". Еще одна довольно двусмысленная первая полоса у издания Morning Star, на ней также Трамп танцует, а подпись "Возвращение сельского идиота".

Некоторые из СМИ намекали своими заголовками на обещания президента США, так, Financial Times написал "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", разместив фото Трампа с его супругой Меланией. The Irish Daily Star на первую полосу выпуска поставил фото взбешенного Трампа и написал "Да поможет нам Бог…".

Кроме этого европейские СМИ выбирали и такие высказывания как: "Трамп, 2 сезон", "Упадок Америки закончился", "Кошмар начинается снова" и т.д.

Напомним, что после инаугурации Трампа сеть разразилась остроумными мемами и шутками, ведь поводов для этого было немало. Основными героями мемов стал сам Трамп, его жена и Маск.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных заявлениях Трампа по Украине в первый день президентства.