"Скоро будут в Украине". Франция анонсировала предоставление мощных истребителей
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Украинские пилоты уже прошли обучение
Украина может получить истребители Mirage 2000-5 в конце первого квартала 2025 года. Так как Франция готова их предоставить.
Об этом в эфире радиостанции Sud Radio заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе… В конце первого квартала", – сказал он.
Заметим, что в начале января 2025 года Avions Legendaires писал о вероятных поставках истребителей до конца января. Тогда некоторые источники предполагали, что Mirage 2000-5 якобы уже есть в Украине, но используются только для тренировочных полетов. Уже в декабре 2024 года украинские пилоты официально завершили обучение во Франции.
Отмечалось, что эти истребители, взятые из состава Воздушно-космических сил Франции, были модифицированы, а около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку. Франция оптимизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.
Что известно о Mirage 2000-5
Это французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, изготовленным в 1970 году. Mirage 2000-5 – модернизированная экспортная версия.
Основные технические характеристики самолетов Mirage 2000
- Экипаж: 1 человек
- Максимальная скорость: 2340 км/ч
- Максимальная скорость у земли: 1110 км/ч
- Дальность полета: 3335 км
- Практический потолок: 18 000 м
- Скорость подъема: 284 м/с
- Длина: 14,36 м
- Высота: 5,30 м
- Размах крыльев: 9,13 м
- Площадь крыла: 41 м²
- Снаряжение: 13 800 кг
- Пушечное вооружение: 2x30 мм DEFA 554 (две авиационные пушки французского производства, стреляющие снарядами стандарта НАТО калибра 30 мм);
- Количество точек подвески: 9 (5 под фюзеляжем, 4 под крылом)
- Масса подвесных элементов: 6300 кг.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский пилот истребителя F-16 за один боевой вылет уничтожил шесть крылатых ракет над Украиной.