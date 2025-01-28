"Скоро будут в Украине". Франция анонсировала предоставление мощных истребителей

Украинские пилоты уже прошли обучение

Украина может получить истребители Mirage 2000-5 в конце первого квартала 2025 года. Так как Франция готова их предоставить.

Об этом в эфире радиостанции Sud Radio заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Французские Mirage будут в ближайшее время в украинском небе… В конце первого квартала", – сказал он.

Заметим, что в начале января 2025 года Avions Legendaires писал о вероятных поставках истребителей до конца января. Тогда некоторые источники предполагали, что Mirage 2000-5 якобы уже есть в Украине, но используются только для тренировочных полетов. Уже в декабре 2024 года украинские пилоты официально завершили обучение во Франции.

Отмечалось, что эти истребители, взятые из состава Воздушно-космических сил Франции, были модифицированы, а около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку. Франция оптимизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.

Что известно о Mirage 2000-5

Это французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения с низкорасположенным треугольным крылом, изготовленным в 1970 году. Mirage 2000-5 – модернизированная экспортная версия.

Основные технические характеристики самолетов Mirage 2000

Экипаж: 1 человек

Максимальная скорость: 2340 км/ч

Максимальная скорость у земли: 1110 км/ч

Дальность полета: 3335 км

Практический потолок: 18 000 м

Скорость подъема: 284 м/с

Длина: 14,36 м

Высота: 5,30 м

Размах крыльев: 9,13 м

Площадь крыла: 41 м²

Снаряжение: 13 800 кг

Пушечное вооружение: 2x30 мм DEFA 554 (две авиационные пушки французского производства, стреляющие снарядами стандарта НАТО калибра 30 мм);

Количество точек подвески: 9 (5 под фюзеляжем, 4 под крылом)

Масса подвесных элементов: 6300 кг.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский пилот истребителя F-16 за один боевой вылет уничтожил шесть крылатых ракет над Украиной.