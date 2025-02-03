Епопея із Панамським каналом. Трамп погрожує "чимось серйозним", а Панама здає позиції

Панама намагатиметься працювати зі США над новими інвестиціями, включаючи інфраструктурні проекти

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою клятву повернути Панамський канал, попередивши про "потужні" дії США у зв’язку з дипломатичною суперечкою з країною з приводу присутності Китаю навколо цього важливого водного шляху.

Про це пише CNN. За словами американського лідера, Панамський канал не було передано Китаю, проте перебуває під його контролем.

"Китай керує Панамським каналом, який не був переданий Китаю, а був переданий Панамі через дурість, але вони порушили угоду, і ми збираємося повернути її, інакше станеться щось дуже серйозне", — сказав Трамп журналістам.

Зазначається, що дипломатичний переполох, мабуть, трохи вщух після того, як держсекретар Марко Рубіо, який здійснював свою першу закордонну поїздку як головний дипломат США, зустрівся з президентом Панами Раулем Муліно.

Хоча Муліно сказав Рубіо, що суверенітет Панами над каналом не підлягає обговоренню, він також заявив, що відповів на стурбованість Вашингтона передбачуваним впливом Пекіна на цей водний шлях.

Муліно додав, що Панама не продовжуватиме меморандум про взаєморозуміння від 2017 року про приєднання до ініціативи Китаю щодо розвитку за кордоном, відомої як "Один пояс, один шлях", також припустивши, що угода з Пекіном може бути розірвана достроково.

За його словами, Панама прагнутиме працювати зі США над новими інвестиціями, включаючи інфраструктурні проєкти.

"Я думаю, що цей візит відчиняє двері для побудови нових відносин... і спроби максимально збільшити інвестиції США в Панаму ", — сказав Муліно.

Довідка: Панамський канал є інженерною спорудою загальною довжиною майже 82 кілометри, яка є найкоротшим шляхом з Атлантичного океану до Тихого. Має виняткове економічне та військове значення, особливо для США, оскільки дозволяє значно заощадити час для торгових суден або оперативно переміщати між океанами військові кораблі у разі потреби. США керували каналом до 1999 року, після чого передали уряду Панами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Панами Хосе Рауль Муліно у Х. Він зазначив, що Трампу не вдасться "повернути" Сполученим Штатам Панамський канал.