Фейк об аресте Зеленского от имени Трампа запустили в соцсети

В ЦПД заметили важный нюанс

В сети активно распространяется информация, что сын Дональда Трампа Беррон на своей странице в сети Х пишет, что президента Украины Владимира Зеленского ждет арест. Однако это не так.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, заявление якобы сына Трампа — фейк, как и его страница в сети.

"Никакой сын Трампа не говорил ничего о том, что президента Украины ждет арест", — подчеркнул он.

По его словам, эта страница не принадлежит Беррону Трампу, даже несмотря на наличие голубой галочки. Более того, в шапке самого профиля указано, что это страница, которая распространяет новости относительно президента Трампа.

"В Х создан ряд подобных аккаунтов с именами членов семьи президента США, постящихся новости. Это была, похоже, информационная стратегия политической кампании, потому что члены семьи были узнаваемыми и важными ее составляющими. И фактически эти аккаунты имеют большую аудиторию. Но они не являются официальными каналами этих членов семьи", — говорит Коваленко.

Напомним, новый фейк Трампа о Зеленском быстро развенчался. Он касался якобы отказа Зеленского встречаться с министром финансов Скоттом Бессентом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент США Трамп выдвигает кучу претензий Украине и Европе.