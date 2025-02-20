Фейк об аресте Зеленского от имени Трампа запустили в соцсети
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В ЦПД заметили важный нюанс
В сети активно распространяется информация, что сын Дональда Трампа Беррон на своей странице в сети Х пишет, что президента Украины Владимира Зеленского ждет арест. Однако это не так.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, заявление якобы сына Трампа — фейк, как и его страница в сети.
"Никакой сын Трампа не говорил ничего о том, что президента Украины ждет арест", — подчеркнул он.
По его словам, эта страница не принадлежит Беррону Трампу, даже несмотря на наличие голубой галочки. Более того, в шапке самого профиля указано, что это страница, которая распространяет новости относительно президента Трампа.
"В Х создан ряд подобных аккаунтов с именами членов семьи президента США, постящихся новости. Это была, похоже, информационная стратегия политической кампании, потому что члены семьи были узнаваемыми и важными ее составляющими. И фактически эти аккаунты имеют большую аудиторию. Но они не являются официальными каналами этих членов семьи", — говорит Коваленко.
Напомним, новый фейк Трампа о Зеленском быстро развенчался. Он касался якобы отказа Зеленского встречаться с министром финансов Скоттом Бессентом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент США Трамп выдвигает кучу претензий Украине и Европе.