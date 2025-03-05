"Заигрывает с Путиным". Демократы раскритиковали выступление Трампа и его политику

Демократы заявили, что Трамп подыгрывает таким диктаторам как Путин

Выступление Дональда Трампа перед Конгрессом США оппозиция подвергла резкой критике. Сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин выступила с официальным ответом на обращение президента Дональда Трампа в Конгресс.

Ее речь затронула ключевые вопросы экономики, внешней политики и отношения к войне в Украине. Слова политика передает CNN. Слоткин подвергла резкой критике экономическую стратегию Трампа, подчеркнув, что она не помогает простым американцам. "Президент Трамп пытается сделать беспрецедентную раздачу своим друзьям-миллиардерам", — заявила сенатор. По ее словам, план Трампа приведет к тому, что американцы "будут платить за каждую часть своей жизни".

Среди основных претензий – рост цен на пищевые продукты, жилье и медицинские услуги. Слоткин подчеркнула, что тарифы, введенные против союзников, в частности Канады, повысят цены на энергию, стройматериалы и автомобили, что окажет негативное влияние на промышленность и фермерское хозяйство.

Говоря о внешней политике, сенатор раскритиковала "зрелище" в Овальном кабинете и отношение к Владимиру Зеленскому. Она сравнила подход нынешнего президента с курсом Рональда Рейгана, утверждая, что Рейган, по-видимому, перекатывается в могиле после увиденного.

Слоткин также затронула тему войны в Украине. Она отметила, что США хотят ее окончания, но подход Трампа не отвечает американским интересам. "Мы все хотим покончить с войной в Украине, но настоящая сила требует сочетания военного и экономического могущества с моральной ясностью", — подчеркнула сенатор. К тому же она добавила, что та сцена в Овальном кабинете была не просто плохим эпизодом реалити-шоу, а подытожила весь подход Трампа к миру.

"Он верит в то, что нужно заигрывать с такими диктаторами, как Владимир Путин, и бить по зубам наших друзей, таких как канадцев. Он рассматривает американское лидерство как только серию сделок с недвижимостью. Как ребенок времен холодной войны, я благодарна, что в 1980-х годах на посту был Рейган, а не Трамп."

Кто такая Элисса Слоткин

Элисса Слоткин

О самой Элиссе Слоткин: она является бывшим аналитиком ЦРУ, самой молодой женщиной-демократом, избранной в Сенат. Она победила в штате Мичиган, поддержавшем Трампа, и это свидетельствует о ее широкой популярности среди избирателей.

Елисе 48 лет. Кроме ЦРУ женщина имела опыт работы в Госдепартаменте США и занимала должность руководителя отдела по национальной безопасности в администрации Обамы.

Ее политический путь начался в 2018 году, когда она впервые была избрана в Палату представителей. Слоткин представляет штат, ранее поддерживавший республиканцев, но она смогла победить, сосредоточившись на проблемах среднего класса и национальной безопасности.

В Сенате Слоткин быстро зарекомендовала себя как перспективный политик. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал ее "восходящей звездой партии", подчеркнув ее способность общаться с избирателями разных политических взглядов.

Также ранее "Телеграф" писал, что Зеленский послал сигнал Трампу. Нашей стране как можно скорее нужен мир, и в этом Киев рассчитывает на поддержку США, сказал президент Украины.