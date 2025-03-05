Размахивал палкой и перебивал Трампа. Кто такой демократ Эл Грин, чуть не сорвавший выступление в Конгрессе (фото)

Он является последовательным критиком республиканца

Выступление Дональда Трампа в Конгрессе США 5 марта началось с инцидента — демократ Эл Грин начал громко комментировать слова президента. Трамп вынужден был остановиться.

Как сообщает FOX 5 Аtlanta, после этого спикер Майк Джонсон приказал сержанту Палаты представителей вывести демократа из зала, "чтобы восстановить порядок". Республиканцы приветствовали его выведение из зала аплодисментами и выкриками.

Что произошло во время выступления Трампа

"Президентские выборы 5 ноября были мандатом, которого не было много десятилетий", — заявил Трамп, начиная свою речь.

"У вас нет полномочий", — возразил представитель Демократической партии Эл Грин.

Республиканцы быстро вскочили и начали скандировать "США". Грина начали выводить из зала. Члены Республиканской партии приветствовали его устранение, выкрикивая "Долой!" и "До свидания!". Грин тоже не смолчал.

"У вас нет полномочий сокращать Медикейд (Medicaid)" – воскликнул он перед тем, как полиция вывела его из зала.

Медикейд — программа американского здравоохранения, которая помогает оплачивать медицинские расходы малообеспеченным, инвалидам, детям из небогатых семей и другим социально незащищенным лицам. Она является крупнейшим источником финансирования медицинских услуг для людей с низкой прибылью в Соединенных Штатах.

"Этот президент непригоден. Он не должен занимать этот пост. 34 уголовных преступления, два раза импичмент", — сказал Грин журналистам после вывода из зала заседаний.

Кто такой Эл Грин

77-летний Грин является либеральным демократом из Техаса. Он давний критик Трампа и его политики. Грин руководил процедурой импичмента Трампа во время его первого президентского срока.

Грин является юристом и политиком, представителем от 9-го округа Техаса в Конгрессе. Сейчас он работает свой 11-й срок, работая в Конгрессе с 2005 года. По состоянию на 2025 год Грин переизбирался в общей сложности 10 раз. В Конгрессе Грин сосредотачивался на таких вопросах, как справедливое жилье и честная практика найма для бедных и меньшинств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время своего выступления в Конгрессе 5 марта Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского. Глава США рассказал, что в нем было.