Пока армия Путина готовит нападения на Украину, США будут стоять в стороне

Обмен разведданными США с Украиной прекратили, что вызвало волну осуждения в сторону Дональда Трампа. Это решение называют "самым подлым поступком".

Запрет означает, что США будут стоять в стороне, пока армия Путина готовит нападения на Украину, не предоставляя потенциально "спасительных предупреждений". Об этом говорится в материале издания The Scotsman.

"Представьте себе, как жестокий человек подходит к другу сзади с ножом в руке, но не кричит, не предупреждая, не предпринимая никаких действий, и просто наблюдает, как разворачивается преступление", — пишут в издании.

Журналисты добавляют, есть сообщения о том, что США поручили Великобритании прекратить обмен разведданными с Киевом, и это утверждение лидер консерваторов Кеми Баденок назвал "вызывающим беспокойством".

При этом позиция Великобритании остается неоднозначной. Хотя пресс-секретарь премьер-министра подтвердил обязательства Британии поддерживать оборону и безопасность Украины, непонятно, будет ли распространяться эта поддержка на обмен разведданными США.

Если этого не сделать, Британия станет соучастником решения Трампа. А вот неподчинение может поставить под угрозу обмен разведданными между США и Британией, что является жизненно важным для безопасности страны.

Кир Стармер отметил необходимость сотрудничества между США, Великобританией, Европой и Украиной, но ситуация создает дилемму для Королевства, заставляя его ориентироваться между своими союзниками.

Генерал сэр Ричард Ширрефф, бывший заместитель Верховного главнокомандующего НАТО в Европе, выразил серьезную обеспокоенность, заявив, что Америка продемонстрировала, что она не является надежным союзником, что потенциально может нанести ущерб НАТО.

"Запрет Трампа на обмен разведданными с Украиной, временный или нет, является самым подлым поступком его второго президентства на данный момент, предоставляет еще одно доказательство этого ужасного, сногсшибательного заявления. Великобритания должна перевооружиться", — пишут журналисты.

Приостановка обмена разведданными США с Украиной — что известно

Штаты остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России, но еще передают данные для ударов по позициям россиян на оккупированных территориях. Позже стало известно о полном прекращении обмена разведывательной информацией.

Директор ЦРУ подтвердил тотальное прекращение снабжения оружием и обмена развединформацией с Украиной.

Таким образом, администрация Трампа пытается принудительно посадить Украину за стол переговоров с Россией для завершения войны. При этом жесткие требования предъявляются исключительно к официальному Киеву, а не к Москве.

Ранее "Телеграф" писал, что высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа провели тайные переговоры с украинскими политиками. Встречи прошли именно тогда, когда Вашингтон активно давит на украинского лидера.