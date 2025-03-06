На сайте Белого дома внезапно "пропало" соглашение о безопасности Украины и США: в чем дело

Оно включает военную поддержку на 10 лет

Двухстороннее 10-летнее соглашение о безопасности между Украиной и США не было удалено с сайта Белого дома, как писали в сети. Его просто переместили в архив, в раздел подписанных документов в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные Белого дома. Отмечается, что портал регулярно обновляется, поэтому подписанное соглашение президентом Украины Владимиром Зеленским и 46 президентом США Джо Байденом в июне 2024 года архивировалось.

В сети исчезновение соглашение с портала Белого дома обеспокоило пользователей, особенно на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном.

Соглашение между США и Украиной сейчас на сайте Белого дома

Старая ссылка на соглашение о безопасности между Украиной и США

Заметим, что это соглашение о безопасности включало в себя много пунктов, один из которых — военная поддержка на 10 лет. Однако условия договора были такими, что расторгнуть сделку можно в одностороннем порядке.

Безопасное соглашение между Украиной и США

Двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами — это международное соглашение, заключенное 13 июня 2024 года между вышеуказанными странами о гарантиях безопасности Украины. Оно предполагает широкий спектр военной помощи со стороны США.

Документ подписан Зеленским и Байденом. Соглашение вступило в силу с момента подписания и действует в течение 10 лет с возможностью продления. В случае нападения или угрозы агрессии в отношении одной из сторон, соглашение предусматривает вмешательство другой стороны.

Ратификация этого соглашения Конгрессом не предусмотрена, оно подписано только президентом США, поэтому любой президент США может его аннулировать.

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