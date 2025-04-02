500% пошлины для "друзей" Москвы: искусственный интеллект назвал последствия проекта США для РФ и ряда стран

Последствия могут быть не только для России, но и для нескольких других стран

В Соединенных Штатах Америки могут принять законопроект, который предусматривает введение пошлин в размере 500% на товары из стран, покупающих российские энергоносители (нефть, газ, уран, уголь и т.п.). В случае принятия последствия могут быть как для России, так и для других стран и мировой экономики.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, какова вероятность принятия этого закона, какими будут последствия для мировой экономики, а также для России и стран, которые с ней торгуют. Стоит отметить, что это не точный и четкий сценарий того, что будет происходить в случае принятия закона. Нашей редакции лишь было интересно узнать, как на этот вопрос ответит ИИ.

Справка: Если этот законопроект будет принят, государства, покупающие российские энергоносители – прежде всего Китай и Индия – могут оказаться в очень затруднительном положении в случае, если продолжат покупать нефть и газ из России. Ударит новый закон и по другим государствам, которые полагаются на поставки энергоносителей из РФ. Таможенные пошлины в размере 500% означают уничтожение торговли, поэтому вряд ли покупатели российских энергоресурсов будут рисковать торговыми отношениями с США ради поставок из России.

Какова вероятность принятия законопроекта

Искусственный интеллект говорит, что данный законопроект имеет поддержку как республиканцев, так и демократов в Сенате США. А это значительно повышает его шансы на прохождение. 50 сенаторов (25 от каждой партии) являются соавторами, а это уже половина Сената.

В 2025 году администрация Трампа, вероятно, может активно продвигать жесткие санкции против России как часть стратегии давления на Путина. Это отвечает риторике о "прекращении агрессии" и поддержке Украины.

Однако препятствием может стать позиция Палаты представителей. ИИ подчеркивает, что там республиканское руководство иногда скептически относится к чрезмерному вмешательству в мировую торговлю.

Также, например, компании, импортирующие товары из Китая или Индии, могут сопротивляться из-за потенциальных убытков.

Последствия для России

Экономическое давление. РФ зависит от экспорта энергоносителей, которые составляют основную часть ее доходов (примерно 40-50% федерального бюджета). То есть, если страны столкнутся с 500% пошлинами на свои товары при экспорте в США, они могут сократить закупки у России во избежание санкций. Это в свою очередь может привести к стремительному падению доходов экономики РФ.

Поиск альтернативных рынков. После введения западных санкций Россия перенаправляет часть экспорта в Индию и Китай. Однако масштабные пошлины могут усложнить даже эти торговые связи.

Усиление изоляции. Данный законопроект может заставить РФ еще больше изолироваться от глобальных рынков, что усложнит доступ к технологиям, инвестициям и иностранной валюте.

Последствия для стран, торгующих с Россией

Экономический удар по экспортерам. Те страны, которые будут продолжать покупать российские энергоносители, столкнутся с большими пошлинами на свои товары при экспорте в США — один из крупнейших в мире рынков. В свою очередь это сделает их продукцию неконкурентоспособной, что может привести к сокращению торговли с США.

Энергетическая зависимость. Некоторые страны, в частности, Китай, Индия, Венгрия, Словакия, все еще зависимы от российских энергоносителей. Они будут вынуждены любым способом искать альтернативные источники. А это может быть дороже и также потребует времени. Либо есть вариант согласиться на экономические потери из-за пошлин.

Политический выбор. Такие страны окажутся перед дилеммой: поддерживать торговлю с Россией и терять доступ к американскому рынку или постепенно отказываться от российских ресурсов, что может усугубить их отношения с Москвой.

Последствия для мировой экономики

Рост цен на энергоносители. Если значительная часть российских энергоносителей будет вытеснена с рынков из-за вторичной санкции, это может привести к дефициту нефти, газа и урана. Это в свою очередь поднимет мировые цены. В частности, влияние будет оказано на страны, не имеющие собственных ресурсов.

Нарушения цепей снабжения. Страны, которые экспортируют товары в США (к примеру, Индия или Китай), могут сократить производство из-за потери рынков, что повлияет на глобальные цепочки снабжения.

Инфляционное давление. Повышение цен на энергоносители и нарушение торговли могут усилить инфляцию во многих странах, особенно в зависимости от импорта энергоресурсов и товаров.

Перераспределение рынков. Штаты и их союзники (например, страны Персидского залива или Норвегия) могут извлечь выгоду, увеличив экспорт энергоносителей. Однако это не компенсирует потери российских объемов в краткосрочной перспективе.

Страны, которые пострадают больше всего

Китай. Это крупнейший покупатель российской нефти и газа после 2022 года и он экспортирует огромные объемы товаров в США. Таможенные пошлины в 500% могут нанести серьезный удар по экономике страны, заставив Пекин либо сократить закупки в России, либо искать обходные пути (например, через посредников).

Индия. В 2023-2024 годах страна резко нарастила импорт российской нефти (до 20% общего объема). В то же время, она экспортирует в США текстиль, фармацевтику и электронику. Потеря американского рынка будет болезненной.

Турция. Эта страна покупает российский газ и нефть, а также является важным экспортером в США (текстиль, автозапчасти). Из-за геополитического баланса между Западом и Россией Турция может оказаться в сложном положении.

Европейские страны. Венгрия, Словакия и частично Австрия по-прежнему зависят от российских энергоносителей через трубопроводы. Их экспорт в США меньше, но пошлины все равно окажут влияние на экономику.

Глобальные компании. Транснациональные корпорации, работающие в странах-покупателях российских ресурсов, также терпят убытки из-за роста издержек и нарушения торговли.

Вывод

Принятие этого законопроекта, по мнению ИИ, станет мощным инструментом давления на Россию. Однако для мировой экономики, а особенно для стран, которые зависят от российских энергоносителей и торговли с США, это будет иметь эффект бумеранга.

Больше всего, как предполагает искусственный интеллект, пострадают Китай, Индия и Турция из-за их объема торговли с обеими сторонами. Для РФ это будет значить дальнейшее сокращение доходов и углубление кризиса. Однако Россия может попробовать адаптироваться через криптовалютные расчеты или торговлю с "дружественными" странами.

В то же время, мировая экономика столкнется с новыми потрясениями, но США могут рассматривать это как приемлемую цену геополитической победы. Шансы на принятие высоки, если политическая воля сохранится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что случае, если нынешний президент России Владимир Путин умрет, есть несколько кандидатур, которые могли бы занять его место в Кремле. Искусственный интеллект предположил, кто это может быть.