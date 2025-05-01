Чиновник, який катався в Москву до Путіна, стане радником Трампа з нацбезпеки: що відомо

В адміністрації не в захваті від кандидата

Спецпосланник президента США Стівен Віткофф стане новим радником Дональда Трампа з національної безпеки. Він є головним претендентом на заміну Майка Уолтца, який залишив посаду після витоку інформації з урядового чату, де обговорювалися військові дії.

Про можливу ротацію повідомили джерела "Телеграфу", а також підтвердили Fox News і Politico. За інформацією журналістів, рішення ухвалили після внутрішнього розслідування, пов’язаного з публікацією The Atlantic. У матеріалі йшлося про Signal-чат, до якого випадково був доданий головний редактор видання. Витік викликав хвилю критики щодо прозорості роботи Ради нацбезпеки США.

Нагадаємо, Майк Уолтц обіймав посаду радника Трампа з нацбезпеки з початку другого президентського терміну, до цього був конгресменом від Флориди та служив у "зелених беретах". Його заступник Алекс Вонг, який координував створення кризової команди щодо Хуті, також був звільнений.

Як пише The New York Post, колишній адвокат і розробник нерухомості, а нині спецпредставник Трампа на Близькому Сході Віткофф, веде переговори з Росією та Іраном самостійно, без експертних радників і навіть із залученням кремлівських перекладачів — що суперечить дипломатичному протоколу США. Один із високопосадовців, коментуючи ситуацію, схарактеризував Віткоффа як "хорошого хлопця, але незграбного чортового ідіота". Зокрема, минулого тижня Віткофф зустрічався з Володимиром Путіним без звичної групи радників — при цьому президент РФ був у супроводі високопосадовців. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол критично заявив, що Віткофф "діє як листоноша Путіна, а не переговорник", натякаючи на відсутність серйозного дипломатичного підходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати поки не залишають переговорний процес. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, адміністрація Дональда Трампа бере ще 100 днів на спробу зблизити позиції Києва та Москви, оскільки наразі між сторонами зберігається "дуже глибока прірва" у поглядах на мирне врегулювання.