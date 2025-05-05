Украинский "Алькатрас". Как живет Замковая колония, где содержат осужденных пожизненно (фото и видео)

Она расположена в зданиях бывшего монастыря

Известная федеральная тюрьма-остров в США Алькатрас, которая была закрыта более 60 лет, возобновит работу. Такой вариант рассматривает президент Штатов Дональд Трамп.

"Телеграф" рассказывает об "украинском Алькатрасе" — Замковой исправительной колонии №58. Она расположена в городе Изяслав Хмельницкой области. В 2021 году она вошла в тройку лучших колоний, обладающих максимальным уровнем безопасности. Рейтинг был создан Минюстом.

Там содержат осужденных на пожизненное заключение

"Замковая исправительная колония №58" — колония максимального уровня безопасности. Она предназначена для содержания осужденных в условиях строгой изоляции в обычных жилых помещениях. Там также содержат тех, кого приговорили к пожизненному заключения, они живут в камерах.

По состоянию на 2021 год в Замковой колонии содержалось 194 осужденных. Половина из них – преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. Заключенные занимаются деревообработкой и изготовлением топливных брикетов.

Монастырь страданий

Интересно, что здание Замковой колонии – памятник архитектуры XVII века. Она — бывший монастырь ордена бернардинов. С 1960 г. там действует исправительная колония для взрослых. До этого здание исполняло роль детской трудовой колонии, где содержалось по 200 подростков.

По данным Информационного портала Харьковской правозащитной группы, Замковая исправительная колония № 58 имеет в криминальном мире названия "Монастырь" и "Белый лебедь". Среди осужденных известна ужасающими условиями содержания и грубым обращением с заключенными. Правозащитники утверждали, что в подвалах бывшего монастыря якобы был обустроен карцер и 64 одиночные камеры, также 62 камеры с жесткими условиями содержания были созданы в бывших конюшнях. В статье "Монастырь страданий" (2017 год) рассказывается о визитах правозащитников Харьковской правозащитной группы из-за многочисленных жалоб осужденных Замковой колонии и их родственников.

В колонии придерживаются установленных законодательством норм

Однако в отчете мониторинга за 2021 год мониторы положительно оценили попытки администрации поддерживать надлежащие условия содержания при тотальном недофинансировании учреждения. Осужденные отбывают наказание, как правило, по три человека в одной камере. Камеры достаточно маленькие, однако установленная законодательством норма (4 квадратных метра на одного человека) соблюдается.

Комната заключенных

Они живут по трое

Кухня

Столовая

Первый побег из Замковой колонии произошел в марте 2025 года

Впервые за более чем 60 лет существования учреждения в марте этого года оттуда сбежал заключенный. 25-летний мужчина, отбывающий срок за покушение на убийство, спрыгнул с 14-метровой стены. От удара о землю он потерял сознание, однако через 10 минут пришел в себя и побежал.

Беглеца разыскали и задержали на следующее утро в городе Изяслав. На побег он отважился через месяц пребывания в Замковой колонии.

"Осужденный — молодой человек с исключительной физической подготовкой и отличной формой. Это позволило ему взобраться на крышу монастыря в таком месте, куда вряд ли смог бы добраться кто-то другой. Он совершил прыжок с высоты 14 метров и остался невредимым, не получив никаких травм", — рассказал руководитель колонии Андрей Подвигин.

Как живет "украинский Алькатрас"

На Facebook-странице Замковой колонии можно увидеть фото из учреждения и отчеты о его жизни. Например, утверждается, что на Пасху для осужденных были приготовлены блюда по "праздничному меню" — паски и крашанки.

В то же время в Facebook есть группа под названием "Замковая ИК №58 — территория пыток и нарушение законов". Заключенные, которые были там, подают иски в Европейский суд по правам человека, с жалобами на антисанитарию, паразитов, плесень и грязь на стенах, перебои с водой, свежим воздухом, доступом к душу, плохое питание, неадекватный температурный режим.

Ранее "Телеграф" рассказывал об ужасной тюрьме — Центре содержания для злоумышленников, связанных с терроризмом (CECOT). Заключенных содержат в очень жестких условиях, а фото из этой тюрьмы облетели мир.