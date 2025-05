Путин нахваливал ее в разговоре с Трампом: как сейчас выглядит Мелания и чем занимается

Мелания продолжает развивать свои проекты

Первая леди США Мелания Трамп, которая, вероятно, разошлась с Дональдом, редко появляется в Белом доме. Более того, во время второго президентского срока мужа она заметно сократила число публичных выходов.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Мелания Трамп и чем занимается. Мы узнали некоторые факты из ее жизни.

Как изменилась Мелания Трамп и что известно о ее деятельности

Мелания Трамп остается одной из самых обсуждаемых фигур в современной политической истории. Каждый ее выход в свет вызывает волну обсуждений, особенно, во время второго президентского срока Дональда Трампа. Дело в том, что сейчас первая леди США стала реже появляться вместе с мужем на публики и больше времени уделяет собственным инициативам.

Мелания Трамп редко появляется на публике, Фото: Getty Images

Еще до инаугурации, которая состоялась в январе 2025 года, как сообщали инсайдеры, Мелания говорила о том, что ее подход к роли первой леди страны будет на ее условиях и будет "совершенно другим".

Жена президента США практически не живет с ним в Белом доме, предпочитая проводить время в Нью-Йорке и Палм-Бич. На публике Мелания вместе с Трампом появляется только в "уместных случаях", поскольку в одном из интервью заявила, что ее главным приоритетом является воспитание сына Баррона.

Мелания Трамп во время инаугурации Трампа в 2025 году, Фото: Getty Images

Известно, что Мелания продолжает развивать собственные проекты. Она работает над документальным фильмом для Amazon Prime, в котором выступает исполнительным продюсером, и занимается бизнес-проектами (в 2021 она запустила собственную NFT-платформу и представила линейку украшений).

Мелания Трамп вместе с мужем, Фото: Getty Images

Но помимо этого, первая леди США занимается и законодательной деятельностью. В мае 2025 года Мелания добилась выделения 25 миллионов долларов из бюджета США на обеспечение жильем и поддержку молодежи из приемных семей.

Как сейчас выглядит Мелания Трамп, Фото: Getty Images

Также первая леди страны продвигала в Конгрессе законопроект, согласно которому размещение интимных изображений в интернете, подлинных или созданных искусственным интеллектом, будет признано федеральным преступлением. Вчера вместе с Дональдом Трампом она документ, который получил почти единогласную поддержку в Конгрессе.

Мелания Трамп подписывает законопроект, Фото: Getty Images

Недавно о Мелании Трамп высказался и российский диктатор Владимир Путин. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп на церемонии подписания законопроекта "Take It Down Act".

"Путин сказал, что он очень уважает мою жену. Я ответил: А как же я? Ему Мелания больше нравится. Но я не против, все в порядке", — подчеркнул Трамп.

Последнее появление Мелании на публике было как раз, 19 мая, когда она вместе с мужем подписывала законопроект. Для мероприятия она выбрала серый костюм в клетку Prada, который состоит из юбки и пиджака.

Мелания и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит отец Мелании и что о нем известно. Он старше Трампа на два года и поразительно на него похож.