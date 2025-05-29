Суд поклав край торговій війні Трампа? Розбираємо деталі скандальних мит

Деякі країни не отримали підвищених тарифів

Суд у США визнав мита Трампа незаконними. Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі 28 травня постановив, що президент Сполучених Штатів перевищив свої повноваження, колегія з трьох суддів назвала тарифи неконституційними та оголосила укази про їхнє запровадження недійсними.

Як суд пояснив рішення про незаконність мит Трампа

Суд вирішив, що Трамп не мав права посилатися під час введення тарифів на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Цей закон не надає президенту повноважень самостійно приймати рішення щодо тарифів. В цьому випадку діє Конституція, згідно з якою тільки Конгрес США має право встановлювати торгівельні тарифи.

Що таке мито у двох словах

Мито — це плата, яку стягує держава за товари, які перетинають її кордон. Це свого роду податок на товари, що ввозяться в країну або вивозяться з неї. Компанія чи людина, яка перевозить товари через кордон, має заплатити державі певну суму.

Які мита запровадив Трамп

Президент Штатів оголосив про введення підвищених тарифів 2 квітня, назвавши це "День Визволення США". Він встановив базове мито у 10% для усіх країн та "взаємне", яке визначено Штатами. Також було встановлене 25% мита на всі автомобілі. Базовий тариф стосується усіх країн, тому ці 10% мають додаватись до другого тарифу.

Яких країн не торкнулися мита та чому

Торгові мита США не торкнулися Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї. В Білому домі пояснили причину тим, що ці країни "вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, і наші раніше введені санкції перешкоджають будь-якій значущій торгівлі з цими країнами". Однак США все ще більше торгують з Росією, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, які потрапили до тарифного списку Трампа. Також під дію взаємних тарифів не потрапили Канада і Мексика.

Як мита Трампа позначилися на Україні

Україна отримала від Трампа базове мито в 10%. Для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

Міністерка економіки України Юлія Свириденко поінформувала, що Україна у 2024 році експортувала до США товарів на суму 874 млн доларів. 363 млн доларів припадало на чавун, а 112 — на труби.

Натомість імпорт американської продукції в Україну становив 3,4 млрд доларів. При цьому українські мита на американські товари залишаються досить низькими: на автомобілі — 10%, на нафту та вугілля — 0%.

Як розповідав "Телеграф", українці розірвали мережу мемами про рішення Трампа ввести мита. Згадали вареники, Росію та пінгвінів з "Мадагаскару".