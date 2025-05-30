Белый дом наносит ответный удар: апелляционный суд в США возобновил действие пошлин Трампа

Таким образом, суд возобновил действие указов Трампа о введении ряда тарифов

В США апелляционный суд федерального округа 29 мая временно приостановил решение Федерального суда по международной торговле о признании тарифов на иностранные товары, введенных президентом Дональдом Трампом, незаконными и недействительными. Указы Трампа о введении этих пошлин снова вступили в силу.

Об этом говорится в официальном сообщении суда. Отмечается, что у истцов есть время до 5 июня, чтобы потребовать отмены решения апелляционного суда и предоставить судьям свою позицию, а правительство США может предоставить свою позицию до 9 июня.

Таким образом, суд возобновил действие указов Трампа о введении ряда тарифов – пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25%, пошлины на товары из Китая в размере 20% и 10% пошлины на весь импорт с торговых партнеров США, а также ряд других пошлин на импорт.

Напомним, что 28 мая Федеральный суд по международной торговле решил, что Трамп не имел права ссылаться при введении тарифов на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Этот закон не предоставляет президенту полномочий самостоятельно принимать решение о тарифах. В этом случае действует Конституция, согласно которой только Конгресс США вправе устанавливать торговые тарифы. Поэтому суд признал тарифы Трампа неконституционными, а указы об их введении объявил незаконными.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил "День Освобождения США", что подразумевало введение новых торговых пошлин против всех стран. После того, как Трамп объявил о новых пошлинах, фондовые биржи по всему миру резко упали. Некоторые индексы опустились более чем на 10%, то есть решение Трампа о повышении пошлин для всех торговых партнеров болезненно сказывается на экономике самих Штатов. Более всего при этом страдают наименее защищенные слои общества и даже т.н. "средний класс".

Торговые пошлины США не затронули Россию, Беларусь, Кубу и Северную Корею. В Белом доме объяснили причину тем, что эти страны "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами". Однако США все еще больше торгуют с Россией, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, попавшие в тарифный список Трампа. Также под действие взаимных тарифов не попали Канада и Мексика.

Украина получила от Трампа базовую пошлину в 10%. Для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

Был и смешной момент: Трамп среди других стран, облагаемых пошлинами в 10% на экспорт, упомянул острова Херда и Макдональда, находящиеся в южной части Индийского океана. Однако эти острова населены исключительно животными, постоянного человеческого населения там нет, а юридически это даже не отдельное государство, поскольку острова уже много лет находятся в юрисдикции Австралии.