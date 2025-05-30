Американці готують неприємний сюрприз Трампу на день народження

Схоже, не всі американці раді витрачанню грошей на день народження президента

Близько 23 тисячі осіб вже підтримали онлайн-петицію з вимогою скасувати військовий парад у Вашингтоні, запланований на 15 червня – день, коли чинний президент США Дональд Трамп відзначатиме 79-річчя. Ініціатори петиції вважають подію марнотратною і недоречною, особливо з огляду на те, що урочистості збігаються з річницею створення армії США.

Про це повідомляє видання "Hindustan Times". Петицію під назвою "Cancel Trump’s birthday parade NOW" (скасуйте парад до дня народження Трампа ЗАРАЗ) було створено громадською ініціативою Left Action на платформі Care2.

У зверненні стверджується, що американська армія не повинна "служити іграшкою для тирана" і що парад – це "егоїстичне шоу" на честь особистого свята президента.

"Це коштуватиме державі величезних грошей у час, коли Республіканська партія урізає важливі соціальні програми", – йдеться у заяві.

За інформацією організаторів, у підготовці заходу задіяно тисячі військовослужбовців, сотні робітників, а витрати вимірюються мільйонами доларів. Білий дім підтвердив плани Трампа провести парад, назвавши це способом вшанування військових, які "воювали, стікали кров’ю та вмирали за свободу". Сам президент заявив, що парад буде "гідним їхньої служби та самопожертви".

Противники параду також нагадали, що у 2018 році під час першого президентського терміну Дональда Трампа планувався подібний захід до Дня ветеранів, але його скасували через брак фінансування. Цього разу, на думку критиків, Трамп хоче використати ювілей армії США як привід для особистого святкування під прикриттям національної урочистості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що, схоже, дружба між президентом США Дональдом Трампом і мільярдером Ілоном Маском, який зазнає серйозних фінансових втрат через політику Білого дому, добігла кінця. Підприємець публічно розкритикував адміністрацію Трампа, звинувативши її в підриві його репутації та ставленні до криптовалюти DOGE як до "хлопчика для биття".