Маск объявил название своей партии: ее поддержали уже миллионы американцев

Маск публично поддерживал Трампа на выборах и потратил на них более 250 млн долларов — пока его инвестиция не окупается

Ссора техномагната Илона Маска и президента США Дональда Трампа выходит на новый уровень. После заявлений о фигурировании по делу Эпштейна, Маск пошел дальше – он готов создать новую политическую партию.

В принадлежащей ему соцсети "Х" он провел опрос, спросив американцев нужна ли новая политическая партия, которая будет представлять 80% среднего класса. Именно 80% согласились с ним. Это не менее нескольких миллионов пользователей. Маск уже и название придумал: "The America Party" или "Партия Америка".

Партия для среднего класса с простым названием

80 процентов опрошенных хотят новую партию в США

Он также продолжает критику политической деятельности Трампа, с которой и начался спор. Он представил аналитику чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Напомним, он разработан именно xAI Илона Маска.

В аналитике говорится, что расходы правительства США приведут к дефициту, а долг за 10 лет составит 118% ВВП. Расходы на него превысят расходы на основные программы. С 8 до 11 лет понадобится для исчерпания фондов соцобеспечения и Medicare.

ИИ считает, что даже статус доллара как резервной валюты не решит проблему. "Долгосрочные прогнозы указывают на необходимость изменений в политике во избежание финансовой нестабильности", — говорится в аналитике.

Прогноз ШИ Grok о состоянии бюджета США

Напомним, ссора началась именно из-за критики Маском бюджетного законопроекта. Идеи Трампа без поправок увеличат дефицит бюджета на 600 млрд долларов. На что Трамп намекнул Маску, что можно сэкономить, прекратив госфинансирование его космических программ. Ссора проходила в публичном пространстве и градус напряжения только рос.

Если Маск создаст новую партию — это может угрожать американской двухпартийной системе. Демократы и республиканцы 150 лет не пускали другие партии в политику. Но состояние Маска может позволить поднять бурю в политической сфере США.

"Телеграф" также рассказывал, что эта ссора стала поводом для юмора в украинском сегменте сети. Численные мемы о Трампе и Маске заполонили соцсети.