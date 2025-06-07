Маск оголосив назву своєї партії: її підтримали вже мільйони американців

Маск публічно підтримував Трампа на виборах та витратив на них понад 250 млн доларів — наразі ж його інвестиція не окупається

Сварка техномагната Ілона Маска та президента США Дональда Трампа виходить на новий рівень. Після заяв про фігурування в справі Епштейна, Маск пішов далі — він готовий створити нову політичну партію.

В соцмережі "Х", яка йому належить, він провів опитування, спитавши американців чи потрібна нова політична партія, яка представлятиме 80% середнього класу. Саме 80% погодились із ним. Це щонайменше кілька мільйонів користувачів. Маск вже і назву придумав: "The America Party" або ж "Партія Америка".

Партія для середнього класу з простою назвою

80 відсотків опитаних хочуть нову партію в США

Він також продовжує критику політичної діяльності Трампа, з якої і почалась суперечка. Він репостнув аналітику чат-бота з штучним інтелектом Grok. Нагадаємо, він розроблений саме xAI Ілона Маска.

В аналітиці йдеться, що витрати уряду США приведуть до дефіциту, а борг за 10 років становитиме 118% ВВП. Витрати на нього перевищать видатки на основні програми. Від 8 до 11 років знадобиться для вичерпання фондів соцзабезпечення та Medicare.

ШІ вважає, що навіть статус долара, як резервної валюти не вирішить проблему. "Довгострокові прогнози вказують на необхідність змін у політиці для уникнення фінансової нестабільності", — йдеться в аналітиці.

Прогноз ШІ Grok щодо стану бюджету США

Нагадаємо, сварка почалась саме через критику Маском бюджетного законопроєкту. Ідеї Трампа без поправок збільшать дефіцит бюджету на 600 млрд доларів. На що Трамп натякнув Маску, що можна заощадити, припинивши держфінансування його космічних програм. Сварка відбувалась в публічному просторі і градус напруги тільки зростав.

Якщо Маск створить нову партію — це може загрожувати американській двопартійній системі. Демократи та республіканці 150 років не пускали інші партії в політику. Але статки Маска можуть дозволити здійняти бурю в політичній сфері США.

"Телеграф" також розповідав, що ця сварка стала приводом для гумору в українському сегменті мережі. Чисельні меми про Трампа та Маска заполонили соцмережі.