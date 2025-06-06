Как бы выглядела ссора Трампа и Маска, будь они... котами (забавные фотожабы)

Несколько месяцев назад Трамп и Маск еще действовали как союзники, а сегодня о них создают карикатуры.

На фоне публичного конфликта между предпринимателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, который можно назвать "ссорой года", нейросеть представила кадры, мысленно переносящие это противостояние в мир… котов. Образы обоих деятелей в виде харизматических и воинственных четырехлапых стали иронической визуализацией событий, всколыхнувших американскую политическую жизнь.

"Телеграф" с помощью ИИ сгенерировал такие иллюстрации.

Рыжий кот с характерными белыми полосками эмоционально противостоит более сдержанному, но не менее выразительному серо-бело-черному оппоненту — оба замерли в позах, напоминающих жаркий спор.

Что за конфликт между двумя лидерами

Несколько месяцев назад Трамп и Маск еще действовали как союзники. После переизбрания Трампа Илон Маск возглавил новый Департамент эффективности правительства (DOGE), тратил сотни миллионов на кампанию и публично поддерживал президента.

Однако в июне 2025 г. между ними произошел публичный разрыв. Маск раскритиковал законопроект Трампа "Big Beautiful Bill", назвав его неэффективным из-за сохранения субсидий для нефтегазовой отрасли на фоне урезания поддержки "зеленых" технологий. После этого он покинул пост и начал публичную критику.

Конфликт обострился: Маск обвинил Трампа в неблагодарности, намекнул на "списки Эпштейна" и подверг сомнению его обещания. В ответ Трамп назвал Маска нестабильным и заявил, что сам инициировал его увольнение. Акции связанных компаний потеряли миллиарды.

Что думает политолог Алексей Якубин об этом конфликте и какое влияние он может оказать — читайте в материале: Любовь закончилась: как Маск может реально навредить Трампу.