"Влажная мечта": аналитик объяснил, почему Трамп пытается подружиться с Путиным

Глава США имеет свою цель

Дональд Трамп пытается найти общий язык с главой России Владимиром Путиным. Президент США верит, что сблизившись с РФ, сможет ослабить Китай.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" руководитель центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он пояснил, что Трамп не отойдет от главной стратегии США, где четко прописано, что Китай враг, а Россия не может быть партнером, или союзником Соединенных Штатов. А успех США будет зависеть от того, насколько ослаблен Китай.

"Президенты США решали это каждый по-своему. Байден это видел через продолжение войны России против Украины для ослабления России. Трамп решил, что он может подружиться с Путиным и тем ослабить Китай. Такая достаточно влажная мечта", — отметил Клочок.

Трамп остыл к Путину

Впрочем, подчеркнул он, Трамп занял четкую позицию, что Путин не будет переговорщиком между Ираном и Вашингтоном: "пусть займется своими проблемами, решит российско-украинскую войну". По словам аналитика, риторика Трампа по отношению к Путину изменилась.

"Даже Financial Times пишет, что Зеленского он назвал очень милым, а Путина — нет. Я внимательно слушал его пресс-конференцию на "Суспільному", поэтому могу отметить, что он четко говорил, что Путин должен прекратить войну", — сказал Клочок.

Путин подвел Трампа по двум вопросам

По его словам, Трамп отошел от того, чтобы возлагать ответственность за прекращение войны в одностороннем порядке на Украину. По меньшей мере, в двух вопросах Путин подвел президента США.

"У Путина два очень неприглядных кейса для Трампа. Первый — это Иран, потому что он (Путин, — ред.) водил его за нос и ничего не сделал. Второй кейс — это Украина. По меньшей мере, два вопроса, о которых были договоренности у Трампа с Путиным, а Путин его кинул", — объяснил аналитик.

Как сообщал "Телеграф", политолог Вадим Денисенко дал прогноз, когда Дональд Трамп возобновит переговоры о мире в Украине. Он назвал четкие термины.