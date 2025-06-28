Получит ли Украина ракеты к Patriot: Трамп снова не пожелал давать четкий ответ

Зато американский президент в очередной раз рассыпался в похвалах себе, Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ину

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал возможность передачи Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Однако он снова не дал однозначного ответа на этот вопрос.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трампа спросили, рассматривает ли он возможность продажи, или передачи ракет Вооруженным силам Украины, а также принял ли он уже соответствующее решение. Трамп ответил "Может быть", отказавшись развивать эту тему, сообщать подробности и предоставлять детали.

Зато американский президент в очередной раз рассыпался в похвалах себе. Расхвалил он также российского правителя Владимира Путина и его ближайших союзников – руководителя Китая Си Цзиньпина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

"Путин уважает нашу страну. Си и Ким тоже уважают нашу страну. В прошлом году они нас не уважали", – заявил Трамп.

Как писал "Телеграф", в Белом доме отказываются комментировать заявление Трампа о возможности поставки Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Там утверждают, что президент-де должен заявить об этом сам.

Отметим, Трамп во время пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил, что "попробует рассмотреть" поставки Украине новых ракет к системам ПВО Patriot. Впрочем, несмотря на все заявления Трампа, Украина уже готовится к сценарию, когда США перестанут оказывать военную помощь. Среди прочего, подготовка идет к ситуации, когда будут прекращены поставки из США систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них. Как сообщалось ранее, Вашингтон может полностью прекратить поставки оружия Украине, однако он не будет прекращать обмен разведданными. На Западе уверены, что даже без американской военной помощи у Украины есть шансы победить.

СМИ считают, что США в ближайшее время официально откажутся от поддержки Украины вооружением, поскольку администрация президента Дональда Трампа делает акцент на "мирном урегулировании". Вашингтон заявил это устами Пита Хегсета, бывшего телеведущего, вознагражденного за свою лояльность креслом министра обороны США. Следовательно, у Украины остается только три варианта, как действовать.