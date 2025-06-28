"Волога мрія": аналітик пояснив, чому Трамп намагається подружитися з Путіним

Глава США має власну мету

Дональд Трамп намагається знайти спільну мову з главою Росії Володимиром Путіним. Президент США вірить, що зблизившись з РФ зможе послабити Китай.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Телеграфу" керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, що Трамп не відійде від головної стратегії США, де чітко прописано, що Китай — ворог, а Росія не може бути партнером чи союзником Сполучених. А успіх США залежатиме від того, наскільки буде послаблений Китай.

"Президенти США вирішували це кожен по-своєму. Байден це бачив через продовження війни Росії проти України для послаблення Росії. Трамп вирішив, що він може подружитися з Путіним і тим послабити Китай. Така доволі волога мрія", — зазначив Клочок.

Трамп охолонув до Путіна

Втім, наголосив він, Трамп зайняв чітку позицію, що Путін не буде перемовником між Іраном та Вашингтоном: "нехай займеться своїми проблемами, вирішить російсько-українську війну". За словами аналітика, риторика Трампа стосовно Путіна змінилася.

"Навіть Financial Times пише, що Зеленського він назвав дуже милим, а Путіна — ні. Я уважно слухав його пресконференцію на "Суспільному" тому можу відзначити, що він чітко говорив що Путін має припинити війну", — сказав Клочок.

Путін підвів Трампа у двох питаннях

За його словами, Трамп відійшов від того, щоб покладати відповідальність за припинення війни в односторонньому порядку на Україну. Щонайменше у двох питаннях Путін підвів президента США.

"У Путіна два дуже непривабливих кейси для Трампа. Перший — це Іран, тому що він (Путін, — ред.) водив його за носа й нічого не зробив. Другий кейс — це Україна. Щонайменше два питання, про які були домовленості у Трампа з Путіним, а Путін його кинув", — пояснив аналітик.

Як повідомляв "Телеграф", політолог Вадим Денисенко дав прогноз, коли Дональд Трамп відновить переговори про мир в Україні. Він назвав чіткі терміни.