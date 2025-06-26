Фантастическая женщина, которую слушает даже Трамп, может стать ангелом-хранителем Украины

Мелони может давать советы Трампу и не только

В Украине почти не говорят о Джорджии Мелони, хотя она имеет вес в мировой политике. Впрочем, не все знают, что именно премьер Италии среди тех, к кому прислушивается президент США Дональд Трамп.

На саммите НАТО в Гааге она призвала США проявить такую же решительность в войне на Украине, как и в конфликте с Ираном. "Я сказала президенту Дональду Трампу и саммиту, что "такая же решительность", применявшаяся к войне между Израилем и Ираном, "должна быть использована также для двух других прекращений огня – для Украины и для Газы. Ситуация в Газе неустойчива", — цитирует слова итальянского премьера la Repubblica.

Отношения Мелони с Дональдом Трампом и не только

За последний год Мелони несколько раз встречалась с Трампом. Она была единственной европейской лидером, которая посетила его инаугурацию в январе. Также она встречалась с американским президентом в Мар-а-Лаго, а недавно сидела с ним за одним столом в Гааге.

Американские СМИ отмечали, что Трамп относится к Мелони с уважением. Во время их встречи он назвал ее фантастической женщиной: "Это очень волнительно. Я здесь с фантастической женщиной, премьер-министром Италии. Она действительно покорила Европу", — сказал Трамп публике после встречи.

"Мелони рассматривается как потенциально сильная партнерша Трампа, учитывая ее консервативные взгляды. Она также наладила тесные отношения с миллиардером, генеральным директором технологической компании Илоном Маском, близким союзником Трампа", — писало тогда издание Reuters.

Итальянские чиновники подтверждают, что действующий президент США считает Мелони главным собеседником со стороны ЕС. Именно с ним он хочет координировать действия в Европе. В частности, об этом заявил Томмазо Фотти, министр Италии по ЕС и региональным делам. Он также сказал, что Италия может стать дипломатическим мостом между двумя мирами – Европейским Союзом и США.

Мелони поддерживает контакты и с Илоном Маском. В ходе встречи в США они обсуждали новые технологии и оборонное сотрудничество. Маск публично хвалил ее, а она отвечала доброжелательными словами. Маск сказал, что Мелони была "человеком, который внутри даже прекраснее, чем снаружи". Мелони в ответ сказала, что американский предприниматель был "драгоценным гением".

После этого в печати даже начали появляться слухи об их романе. Газета New York Post назвала это "публичной влюбленностью" между самым богатым человеком мира и первой премьер-министром Италии. Однако впоследствии Илон Маск опроверг эти заявления.

Отношения Мелони с бывшим премьером Великобритании Риши Сунаком также тесны. Вместе с ним она выступила за усиление контроля над миграцией. Общая статья лидеров вышла в британской печати в прошлом году.

Джорджа Мелони вместе с Риши Сунаком работают над общей статьей

Итак, внутри Европейского Союза Мелони утвердилась как лидер с большим политическим авторитетом. Неудивительно, что журнал Time включил ее в список самых влиятельных лиц мира. Forbes назвал ее третьей по влиятельности женщиной планеты. Politico также отметила, что она стала одной из важнейших фигур в Европе.

Чем это может помочь Украине — спросили экспертов

Джорджа Мэлони и Дональд Трамп, фото Getty Images

Насколько стратегически важно для Украины то, что Мелони является главной собеседницей Трампа со стороны ЕС, которые это открывает возможности и может ли Украина использовать этот "дипломатический" канал для усиления поддержки со стороны США, "Телеграф" спросил экспертов-международников.

Дмитрий Левусь, эксперт-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" ответил, что у Зеленского с Мелони на самом деле тоже неплохие отношения, и именно в этом контексте следует рассматривать дальнейшее сотрудничество. "Для отношений Украины с США и Европы необходим личный контакт, когда кто-то будет формировать мнение Дональда Трампа, будет так называемая адвокация. Важно строить контакт через одно рукопожатие, и это положительно воспринимается. Кстати, это помогает поддерживать эффект присутствия Украины в общеевропейском контексте", — отметил эксперт.

Джорджа Мелони и Дональд Трамп, фото Getty Images

На вопрос, как Украине следует использовать этот "дипломатический канал" через Италию для усиления поддержки со стороны США, Дмитрий Левусь ответил так: "Необходимо этот канал развивать, потому что все же у Украины главный кейс — это европейская евроатлантическая интеграция, и здесь конечно основной ресурс, идет на коммуникацию с европейской евроатлантической институцией. Это даже не двусторонние отношения, а формирование позиции за океаном через использование этого контакта, поэтому использовать этот дипломатический канал необходимо, в первую очередь, для актуальных вопросов:

продажа Украине вооружений;

формирование через Мелони мнения Трампа о нас в положительном ключе, и позволить заключить соглашение, чтобы деньги европейских партнеров были использованы для закупки вооружения Украине.

Политолог Алексей Якубин считает факт того, что Мелони является главной собеседницей Трампа от ЕС чрезвычайно важным. "Почему большинство европейских лидеров отстранились от Трампа во время избирательной кампании и продолжают эту политику и сейчас, а Мелони имеет стратегический контакт с Трампом, в том числе неформальный. Поэтому это играет роль не только для самой Мелони, но и для ЕС.

Украине нужно использовать этот контакт по максимуму, считает Якубин. "Нужно рассуждать не просто о работе на уровне "Европейский Союз — Украина", необходимо усиливать связи именно с Италией. Мелони тогда сможет рассмотреть для себя выгоды от ее более активного участия во взаимодействии Украины с США. Речь идет не только об увеличении помощи от Италии — нужно активнее привлекать ее к различным экономическим вопросам. Можно что-то подобное на минеральное соглашение с США продумывать и по Италии. То есть, Мелони должна видеть, что она могла бы получить у Украины — в восстановлении, в экономических проектах. И тогда ее хорошие отношения с Трампом могли бы стать нашим преимуществом.

Может ли Мелони повторить "феномен Ангелы Меркель"

Джорджа Мелони, фото Getty Images

На вопрос, могла бы она со временем стать такой авторитетной в Европе и мире, как Ангела Меркель, Якубин ответил: "На самом деле есть большая разница между самой ситуацией в Европе во времена Ангелы Меркель, которая, кстати, также представляла консервативную партию, и фигурой Мелони сейчас. Разница заключается в том, что тогда Европа казалась стабильной, не было таких геополитических вызовов, как сейчас. Да, тогда мы потеряли определенные территории, но большой войны не было, и угроза большой войны в других странах также казалась меньшей. Эпоха Меркель была более стабильной для Европы.

Между Мелони и Меркель еще такая разница, что они все же представляют разные типы консерватизма. То есть Меркель представляла центристский консерватизм, а Мелони, я бы сказал, "эмоциональный консерватизм". Возможно, это отражает специфику политической культуры Италии, в отличие от Германии", – заключает Якубин.

По словам политтехнолога, Мэелони может сыграть роль лидера для представителей консервативной волны, охватившей часть Европы, но она может быть европейско-скептической. "Я имею в виду ту же Венгрию, Словакию, возможно, отдельных представителей в странах Балтии, с ними координировать сотрудничество. Кстати, Европейский Союз строился ввиду того, что есть экономики Франции и Германии, и они задают темп. А Италия была всего лишь третьей экономикой. Возможно, сейчас разбивается этот стереотип, об Италии как третьей стране, и наши контакты могли бы в этом помочь".

Таким образом, можно сделать выводы, что за последние годы Джорджа Мелони превратилась в ключевую фигуру современной европейской политики и стала главной собеседницей Дональда Трампа от ЕС. Для Украины это может открыть возможность использовать итальянский канал для усиления поддержки со стороны США, особенно в вопросах поставок вооружений и формирования позитивного образа Украины в глазах американской администрации. Эксперты отмечают, что Украине следует более активно развивать двусторонние отношения с Италией и предлагать конкретные экономические проекты и возможности участия в послевоенном восстановлении и не только.

Ранее "Телеграф" писал, что Мелони раскритиковала "новое перемирие" Путина и выдвинула свое предложение.