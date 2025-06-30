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В США стрелок устроил ловушку для спасателей. Есть погибшие (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
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Во время тушения пожара в США погибли спасатели
Во время тушения пожара в США погибли спасатели. Фото Коллаж "Телеграф"

Стрелок использовал охотничье ружье

Двое пожарных погибли в американском штате Айдахо. Неизвестный открыл стрельбу по спасателям, когда они тушили пожар.

На место происшествия прибыла полиция, по стрелку открыли ответный огонь. Он устроил засаду недалеко от города Кёр-д’Ален. Позже там было обнаружено тело мужчины, рядом с ним было оружие, сообщает Reuters.

Шериф Боб Норрис заявил, что стрелок использовал мощные спортивные винтовки, чтобы быстро стрелять по спасателям. Сначала стражи порядка предполагали, что он мог действовать не один.

Пожар в США
Огонь охватил более 80 квадратных метров
В СЩП застрелили двух пожарных во время тушения пожара
Дым был виден издалека

Подозреваемый намеренно устроил пожар, чтобы заманить пожарных и атаковать их из своей засады. Об этом заявил шериф округа Кутенай Роберт Норрис, пишет CNN.

Пожарная машина, США
На место оперативно прибыли пожарные

"Мы считаем, что он это сделал, и то, что он сделал, было совершенно намеренно", — сказал он.

Огонь охватил около 80 квадратных метров. Из-за стрельбы его тушение задержалось.

Полиция США, Айдахо
Полиция открыла ответный огонь

Имена погибших пожарных пока не разглашаются. Пострадал также их коллега, ему сделали операцию, состояние мужчины стабильное.

Как рассказывал "Телеграф", в марте в Киеве 39-летний мужчина зашел в помещение офиса и несколько раз выстрелил в 53-летнюю сотрудницу. Женщину с ранениями лица и тела доставили в больницу.

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