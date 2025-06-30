У США стрілець влаштував пастку для рятувальників. Є загиблі (фото та відео)

Стрілець використовував мисливську рушницю

Двоє пожежників загинули в американському штаті Айдахо. Невідомий відкрив стрілянину по рятувальниках, коли вони гасили пожежу.

На місце події прибула поліція, по стрільцю відкрили вогонь у відповідь. Він влаштував засідку недалеко від міста Кер-д'Ален. Пізніше там було знайдено тіло чоловіка, поруч з ним була зброя, повідомляє Reuters.

Шериф Боб Норріс заявив, що стрілець використав потужні спортивні гвинтівки, щоб швидко стріляти по рятувальниках. Спочатку правоохоронці припускали, що він міг діяти не один.

Вогонь охопив понад 80 квадратних метрів

Дим було видно здалеку

Підозрюваний навмисно влаштував пожежу, щоб заманити пожежників та атакувати їх зі своєї засідки. Про це заявив шериф округу Кутенай Роберт Норріс, пише CNN.

На місце оперативно прибули пожежники

"Ми вважаємо, що він це зробив, і те, що він зробив, було абсолютно навмисно", — сказав він.

Вогонь охопив близько 80 квадратних метрів. Через стрілянину його гасіння затрималося.

Поліція відкрила вогонь у відповідь

Імен загиблих пожежників наразі не розголошують. Постраждав також їхній колега, йому зробили операцію, стан чоловіка стабільний.

Як розповідав "Телеграф", в березні в Києві 39-річний чоловік зайшов до приміщення офісу та кілька разів вистрілив у 53-річну працівницю. Жінку з пораненнями обличчя та тіла доставили до лікарні.