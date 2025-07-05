"Наши страдания стали чьей-то проблемой": журналистка об остановке поставок оружия и обстрелах Киева

Украине нужны действия, нужно оружие и помощь

Остановка помощи Украине и постоянные массированные атаки России уже перестают удивлять мир. А у украинцев тем временем все меньше надежд на своих партнеров.

Об этом пишет Вероника Мелкозерова, журналист из Киева, в материале POLITICO. Корреспондент довольно эмоционально реагирует на то, что президент США Дональд Трамп приостанавливает помощь Украине, что уже ощутимо во время атак. Ведь не только фронт страдает из-за отсутствия оружия, но и гражданские.

"Разочарование в нашем сильнейшем союзнике, Соединенных Штатах, кажется, заполонило все разговоры. Мы все еще умоляем о помощи, но это похоже на крик в пустоту. Наша рутина стала пронизана смертью, но для многих стран, которые раньше поддерживали нас, наши страдания, кажется, превратились в чью-то проблему", — пишет корреспондент.

По ее словам, украинцы каждый день слышат, как "мир осуждает" каждую российскую атаку. Однако, кроме слов, Украине нужны действия, нужно оружие и помощь. Четвертый год войны истощает всех, но не останавливает битву.

"Мир все еще не решается ввести действительно жесткие санкции против России, отправить больше систем ПВО или передать Украине замороженные активы Кремля, наша надежда капля за каплей угасает", — резюмирует журналистка.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. Сначала в Белом доме подтвердили, что такое решение принято, но при виде размаха скандала резко "дали заднюю" и опровергли, что полностью прекратили поставки оружия Украине. После этого пришлось оправдываться и Пентагону – правда там попытались защитить решение Хегсета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сделал новое громкое заявление о войне в Украине и поведении президента России Владимира Путина. Вместе с тем он подчеркнул, что его санкции более жесткие, чем предыдущий глава Штатов Джо Байден.