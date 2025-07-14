Путин пытался запугать Трампа, но не учел главное: чем это обернется для Кремля

Путин не сознавал, что избрал неправильного человека для устрашения

В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом, 3 июля 2025 года, Владимир Путин заявил, что в течение следующих двух месяцев российская армия собирается возобновить масштабные наступательные действия с целью выхода на административные границы четырех областей.

Об этом сообщило издание Axios. После этого разговора американский лидер неоднократно высказался о недовольстве действиями России и неготовностью страны-агрессора к мирному урегулированию войны.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" предположил, что такое заявление Путина могло быть элементом давления на Трампа. По словам эксперта, российский президент пытался повлиять на американского коллегу с позиции силы, чтобы продемонстрировать, что у него есть возможности для неограниченного времени наступления.

"Пытаться доминировать над Дональдом Трампом – ошибочная стратегия. У него достаточно завышенный эго, такой комплекс нарцисса, поэтому с ним и надо уметь говорить и договариваться", – отметил Коваленко.

Александр Коваленко

От прогнозов содержания нового пакета военной помощи от Штатов обозреватель воздержался и призвал дождаться конкретики. Вместе с тем, он подчеркнул, что вполне возможно сокрытие большей части этой помощи.

"Но я предполагаю, что мы не увидим всего того, что Трамп готов передать Украине", – заявил Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что визит специального представителя США Кита Келлога в Киев вызвал оживленный резонанс в обществе. Один из главных вопросов — действительно ли Кремль воздержится от ударов ракетами и дронами по украинской столице, пока там находится представитель администрации Дональда Трампа.