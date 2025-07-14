Россия начнет еще одно наступление? Появились новые подробности разговора Путина и Трампа

В ЦПД объяснили важный нюанс

Глава России Владимир Путин в ближайшие два месяца планирует наступать на фронте. Он хочет выйти на административные границы областей, которые считает своими.

Об этом во время разговора сказал президент США Дональд Трамп французскому коллеге Эммануэлю Макрону, передает Axios. Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа 3 июля убедил его в том, что Кремль стремится к эскалации войны.

По словам осведомленного источника, во время их разговора Путин якобы дал четко понять, что в течение 60 суток приложит новые усилия, чтобы оккупировать территории и дойти до административных границ некоторых регионов. После Трамп позвонил по телефону Макрону и сказал, что Путин "хочет забрать все", добавляет собеседник.

"Именно после этого разговора американский президент начал активно критиковать Путина и решил поставить новые вооружения Украине", — пишет издание.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что речь идет не о новом наступлении России, а о том, что Кремль планирует продолжать "мясные штурмы" на востоке.

"Еще на 2024 год Путин ставил задачу захвата украинских городов на востоке, но Силы обороны эти планы сорвали. Все, что делает Россия с тех пор – вбрасывает все новые и новые резервы. Ничего нового не придумали они и сейчас. Изменение интенсивностей одного наступления, которое длится больше года", – сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США намекнули на "переломный" момент войны России против Украины.