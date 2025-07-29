В штаб-квартире могущественной компании произошло массовое убийство (фото и видео)
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Погиб полицейский
В Нью-Йорке (США) произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в центре Мангеттена, убив четырех человек, один из которых офицер полиции, после чего совершил суицид.
Как сообщает CNN, один раненый человек выжил и находится в критическом, но стабильном состоянии. Погибший полицейский — 36-летний Дидарул Ислам, был ветераном департамента и иммигрантом из Бангладеш. Он был отцом двоих детей, а его жена беременна третьим ребенком.
Что произошло
Стрелок ворвался в небоскреб по адресу Парк-авеню, 345, где расположены корпоративные офисы Национальной футбольной лиги и инвестиционной фирмы Blackstone. Он начал стрелять из винтовки по людям, которые спасались бегством. После этого мужчина забаррикадировался на 33-м этаже, где позже был обнаружен мертвым.
Blackstone – это одна из крупнейших компаний прямых инвестиций (private equity) в мире. Они специализируются на выкупе компаний, инвестициях в недвижимость, кредитовании.
Что известно о стрелке
Напавший действовал в одиночку, комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила, что стрелок – Шейн Девон Тамура из Лас-Вегаса. У него "задокументированная история психического здоровья", сказала она, хотя его мотивы расследуются.
По данным СМИ, Тамура был бывшим футболистом, окончившим среднюю школу в 2016 году и игравшим как выдающийся раннинбек в Гранада-Гиллз. Он имел разрешение на ношение огнестрельного оружия. Оружие, использованное при нападении, было идентифицировано как винтовка AR-15.
Как сообщал "Телеграф", 20 марта мужчина устроил стрельбу в Киеве. Он зашел в помещение компании и несколько раз выстрелил в 53-летнюю работницу. После этого совершил самоубийство, прыгнув в Днепр с моста.