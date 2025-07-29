У штаб-квартирі могутньої компанії сталося масове вбивство (фото та відео)

Загинув поліцейський

У Нью-Йорку (США) сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь в центрі Мангеттена, вбивши чотирьох людей, один з яких офіцер поліції, після чого здійснив суїцид.

Як повідомляє CNN, одна поранена людина вижила і перебуває в критичному, але стабільному стані. Поліцейський, що загинув, — 36-річний Дідарул Іслам, був ветераном департаменту та іммігрантом з Бангладеш. Він був батьком двох дітей, а його дружина вагітна третьою дитиною.

Що сталося

Стрілець увірвався у хмарочос за адресою Парк-авеню, 345, де розташовані корпоративні офіси Національної футбольної ліги та інвестиційної фірми Blackstone. Він почав стріляти з гвинтівки по людях, які тікали. Після цього стрілок забарикадувався на 33-му поверсі, де пізніше його виявили мертвим.

Стрілець перед масовим розстрілом

Стрілець вбив себе

Blackstone — це одна з найбільших компаній прямих інвестицій (private equity) у світі. Вони спеціалізуються на викупі компаній, інвестиціях у нерухомість, кредитуванні.

Що відомо про стрільця

Нападник діяв сам, комісар поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш заявила, що стрілець — Шейн Девон Тамура з Лас-Вегаса. Він має "задокументовану історію психічного здоров'я", сказала вона, хоча його мотиви розслідуються.

Посвідчення Тамури

За даними ЗМІ, Тамура був колишнім футболістом, який закінчив середню школу у 2016 році та грав як видатний раннінбек у Гранада-Гіллз. Він мав дозвіл на носіння вогнепальної зброї. Зброя, використана в нападі, була ідентифікована як гвинтівка AR-15.

Як повідомляв "Телеграф", 20 березня чоловік влаштував стрілянину у Києві. Він зайшов до приміщення компанії та кілька разів вистрілив у 53-річну працівницю. Після цього вчинив самогубство, стрибнувши у Дніпро з мосту.