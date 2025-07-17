Не только Мелания: кто заставил Трампа изменить свое отношение к России

По данным информированных источников, первую скрипку в этом вопросе сыграл Кит Келлог

Когда Дональд Трамп объявил о масштабном пакете антироссийских санкций и поставок оружия Украине, это застало мир врасплох. Выступая в Овальном кабинете, президент США пообещал отправить в Киев военную технику на миллиарды долларов и пригрозил ввести 100-процентные пошлины для российских торговых партнеров, если Владимир Путин не подпишет мирное соглашение о прекращении войны в течение 50 дней.

Резкий поворот в политике, о котором было объявлено в той же комнате, где всего пять месяцев назад Трамп раскритиковал Зеленского, был приписан растущему разочарованию президента милитаристской политикой Путина, пишет британское издание The Telegraph.

Однако за кулисами ястребы-республиканцы уже несколько месяцев работают над тем, чтобы подтолкнуть его к занятию более жесткой позиции в отношении Москвы. Об этом журналистам сообщили три источника в Конгрессе.

Генерал Келлог переиграл магната недвижимости Уиткоффа

"Центральной фигурой в этих усилиях был генерал Кит Келлог, спецпредставитель Трампа в Украине и России, которого, по всей видимости, отстранили от переговоров в пользу Стива Уиткоффа, миллиардера, заработавшего на недвижимости и не имеющего никакого предыдущего дипломатического опыта", – говорится в публикации.

Несмотря на то, что Келлог продолжал выполнять функции посредника в отношениях с Украиной, в феврале он был отстранен от прямых переговоров между официальными лицами США и Москвой.

Тем временем Уиткофф продолжал встречаться с Путиным лицом к лицу четыре раза, несмотря на то, что в интервью Такеру Карлсону он не смог вспомнить названия украинских территорий, о которых вел переговоры, отмечает издание.

Ситуация начала меняться в последние недели, когда основное внимание общественности в вопросе поддержки Украины было сосредоточено на сенаторе-республиканце Линдси Грэме. Ястреб в отношении России, в мае он посетил Киев и выдвинул законопроект о санкциях, который назвали "кувалдой" против Путина.

"Однако, поскольку переговоры зашли в тупик, а Путин разгоняет военную машину, нанося самые разрушительные удары по украинским городам со времен начала полномасштабного вторжения России, считается, что тонкая работа генерала Келлога подтолкнула Трампа к занятию более жесткой линии в отношении Москвы", – говорится в материале.

Дипломатический источник добавил, что генерал Келлог "взял на себя более важную роль в последние несколько недель", в то время как Уиткофф увяз в ядерных переговорах с Ираном.

Помощник конгрессмена сообщил журналистам, что Келлог "в последнее время набирает силу". "Он и [Марко – ред.] Рубио продвигают новый подход", – сказал собеседник.

Близкие отношения "Маленького Марко" с Трампом сыграли свою роль

Говорят, что еще одним главным инициатором решения Трампа "снять бархатную перчатку" является Марко Рубио, его государственный секретарь и бывший претендент на пост лидера Республиканской партии, которого президент прозвал "Маленьким Марко".

"Будучи давним ястребом во внешней политике, некогда называвшим Путина "гангстером", "бандитом" и "военным преступником", Рубио с момента вступления в должность занял заметно более примирительную позицию по отношению к Москве", – говорится в статье.

По словам одного из источников в Конгрессе, тесные отношения Рубио с президентом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои атаки, совершая до 1000 ракетных и беспилотных ударов в день.

"Многие из нас считали, что русские всегда будут всё портить. Наша тактика заключалась в том, чтобы не мешать и позволить русским напомнить нам, почему это происходит. Они всегда заходят слишком далеко", — сказал помощник конгрессмена.

Мелания — дикая карта

И вот появляется неожиданный поворот: Мелания — или агент Мелания Трампенко, как ее теперь называют некоторые на Украине. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете с генсеком НАТО Марком Рютте г-н Трамп заявил, что его жена помогла ему изменить свое мнение.

"Я прихожу домой и говорю первой леди: я сегодня разговаривал с Владимиром. У нас был замечательный разговор. Она сказала: "Правда? Ещё один город только что подвергся удару", — заявил Трамп журналистам, представляя свой план по поставкам оружия и новым санкциям.

Ранее мы рассказывали, что Мелания, выросшая за железным занавесом в бывшей Югославии, была большим сторонником Украины, чем президент США. Кроме того, ей приписывают влияние на него в вопросе жесткой политики в отношении мигрантов.