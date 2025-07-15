У Украины только два союзника в США: мемы о Мелании Трамп не утихают

Наши граждане ласково называют ее мамой и, кажется, обожают ее всем сердцем

После рассказа Дональда Трампа о постоянных напоминаниях его супруги Мелании о бомбежках Украины со стороны россиян прошло более суток. Однако украинцы никак не могут успокоиться – они продолжают публиковать все новые и новые мемы и шутки.

"Телеграф" собрал самые лучшие образцы народного творчества по этому поводу. Жену Дональда Трампа уже назвали "нашей козачкой".

Украинцы отмечают, что у нашей страны есть только два союзника – нейросеть Илона Маска Grok и первая леди США Мелания Трамп.

По мнению интернет-пользователей, Украину спасет действительно женщина. Но это будет не Юлия Тимошенко или Свириденко, а Мелания Трамп. В комментариях ее уже называют "матерью" и "нашей козачкой".

Украинцы шутят, что если бы не жена, которая не смотрит РЕН-ТВ, то глава Белого дома не знал бы новостей.

Что рассказал Трамп

Первая леди США Мелания Трамп неоднократно напоминала президенту США о том, как россияне продолжают бомбить Украину. Обычно это происходило после его разговоров с Владимиром Путиным. Об этом Трамп рассказал во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. Именно ей удалось донести до Трампа, что слова Путина ничего не значат, хотя беседы всегда проходят в позитивном ключе.

"Я прихожу домой, говорю первой леди — знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был замечательный разговор. А она говорит: "Правда? Они только что атаковали еще один город", — рассказал президент США.

Ранее мы писали, почему Мелания Трамп стала главным союзником Украины в США. Поддержка Киева с ее стороны не удивительна, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали. Ранее первая леди не раз выражала уважение к Рональду Рейгану, президенту, который победил в холодной войне.